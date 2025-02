Events im Landkreis Dillingen: Narrennacht, Faschingsumzug und eine große Messe

Endlich ist es so weit! Der erste große Faschingsumzug im Landkreis Dillingen findet statt. Wo? In Höchstädt? Warum so früh? Eigentlich haben die Schlossfinken ihren traditionellen Gaudiwurm für den 23. Februar geplant. Da machte ihnen aber der Bundespräsident einen Strich durch die Rechnung. Denn an diesem Sonntag wird gewählt, deshalb hat der Höchstädter Faschingsverein spontan seinen Termin vorziehen müssen. Was der Stimmung sicherlich keinen Abbruch tut. Im Gegenteil.

So schlängelt sich also am kommenden Sonntag, 16. Februar, der Höchstädter Faschingsumzug durch die Innenstadt. Los geht es um 14 Uhr, rund 70 Teilnehmer sind angemeldet – Fußgruppen, Musikkapellen, befreundete Gesellschaften und natürlich die kreativen Umzugswagen sind mit dabei. Der Zug startet auf Höhe Bahnhof und endet an der Abzweigung Deisenhofener Straße. Von 12 bis 17 Uhr ist die Strecke gesperrt, auch für den Anliegerverkehr. Und nicht vergessen: Im Anschluss an den Umzug wird in der Eisstockschützenhalle auf dem SSV-Gelände bei der After-Umzugsparty gefeiert.

Nach dem Umzug große Party in Höchstädt

Das ist aber nicht die einzige Großveranstaltung an diesem Wochenende in Höchstädt. Bereits einen Tag vorher, am Samstag, 15. Februar, findet in der Nordschwabenhalle, in der Messehalle Handwerk und in der Berufsschule die Fit for Job statt. Von 9 bis 13 Uhr sind fast 100 Aussteller vor Ort, es werden über 200 Berufe vorgestellt und es gibt zehn spannende Fragen. Mit dem Slogan „Nachgebohrt und den richtigen Job gefunden“ werben die Organisatoren für die Messe und die verspricht auch beim 21. Mal ein umfassendes Informationsangebot für junge Menschen. Die Fit for Job dient als zentrale Plattform zur Berufsorientierung und ist, so die Veranstalter im Landratsamt, auch ein Eckpfeiler für die Fachkräftesicherung in der Region. Und: Auch Unternehmen aus dem Landkreis Dillingen haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Nachwuchs zu generieren.

Narrennacht in Gundelfingen und Syrien-Vortrag in Dillingen

Ein spannendes Thema hat auch Khadija Alkhatib. Vor neun Jahren ist sie mit drei Kindern von Syrien über die Balkanroute nach Deutschland geflohen. Die Sozialpädagogin, die Vorsitzende des Integrationsbeirats im Landkreis Dillingen ist, steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Alkhatib widmet sich derzeit der internationalen Arbeit, um sowohl in Syrien als auch in Deutschland Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Am Sonntag, 16. Februar, wird sie ihre Arbeit und ihre Reise nach Syrien detailliert im Kulturzentrum Colleg in Dillingen vorstellen. Sie will dabei nicht nur Kinder und Jugendliche in Syrien unterstützen, sondern auch in Deutschland ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bildung und psychologischer Betreuung für junge Geflüchtete schaffen.

In Gundelfingen sind am Wochenende dagegen wieder die Narren los. Anders formuliert: Es findet erstmals die große Narren-Nacht statt. Im Innenhof der Walkmühle auf der Oberen Bleiche findet am Samstag, 15. Februar, das „Festival der schrägen Töne“ statt. Guggamusik, Hexenfeuer und Leckereien – nicht nur Faschingsfreunde haben dabei ihren Spaß, das ist garantiert.

Blasmusik-Konzert in Laugna

Im Zusamtal wird am Wochenende auch gefeiert. Vor allem gesungen und getanzt. Am Samstag spielt die Band „WinTaStad“ im Bürgerhaus Laugna statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. WinTaStad nennt sich die Musikgruppe mit fünf leidenschaftlichen, erfahrenen Musikern aus dem Raum Mühldorf, Landshut und Aschau am Inn. Die Bandmitglieder sind leidenschaftliche Blasmusiker und wollen die moderne Blasmusik bei ihren Konzerten auf ein ganz neues Niveau heben, heißt es. Na dann: Viel Spaß in Laugna!