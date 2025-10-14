Gewerbeflächen kaufen: Höchstädt startet Ausschreibung

In Höchstädt ist die Ausschreibung für neun Grundstücke am Gewerbegebiet „Kapellenäcker“ gestartet. Das neue Areal umfasst rund 35.000 Quadratmeter – eine Fläche von rund fünf Fußballfeldern – und liegt nördlich des Stadtteils Deisenhofen. Die Stadt hat die Fläche gezielt für Gewerbeansiedlungen vorgesehen. Trotzdem sagt Bürgermeister Stephan Karg (CSU): „Wir würden uns eine produktive Nutzung wünschen“ und richtet sich damit an potenzielle Investoren. Theoretisch könnten auch nur einfache Unterstellhallen errichtet werden. Ziel sind aber – idealerweise – örtliche Firmen, die vor Ort Dienstleistungen oder Produkte herstellen und so auch Arbeitsplätze generieren. Kriterien seien jedoch nicht festgelegt, weshalb die Bewerbung allen offen stehe.

Neun große Fläche zum Preis von 91 Euro pro Quadratmeter

Mit dem Gewerbegebiet biete Höchstädt Karg zufolge eine gute Alternative zum kürzlich erschlossenen Industriegebiet „Oberglauheimer Straße“, das sich am östlichen Ortsausgang befindet. Preislich hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung auf 91 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Interessierte können sich ab sofort an die Stadt wenden, wie Karg mitteilt. Die Bewerber würden sich anschließend mit einem Konzept den Mitgliedern des Grundstücks- und Finanzausschusses vorstellen. Dieser tagt etwa im Abstand von zwei Monaten. „Wir haben keinen Zeitdruck“, fügt Karg hinzu. Man wolle das Gebiet von Süden her bebauen, deshalb stünden die nördlichen Parzellen erst später zur Verfügung. Erst im Sommer wurde der Teer für die Linksabbiegespur der Straße Richtung Lutzingen gegossen.

Gewerbeflächen in Höchstädt an der Donau: Im Herbst 2025 sind 15 Grundstücke frei

Im nördlichen Industriegebiet sind bereits drei der neun Grundstücke verkauft. Einer der Käufer ist der Abfallwirtschaftsverband, der nördlich der Freiwilligen Feuerwehr einen neuen Recyclinghof errichten wird. In Höchstädt sind somit noch 15 Grundstücke für Firmen erhältlich. Bürgermeister Karg ist der Meinung: „Jeder, der Flächen zur Verfügung stehen hat, ist gut beraten, zuzugreifen.“ Baugrund würde in der Tendenz knapper und der Erwerb schwieriger.