Das müssen Sie zur Dillinger Nacht wissen

Dillingen hat die nächste Großveranstaltung vor der Brust: Tausende Besucher und Besucherinnen werden am kommenden Freitag, 26. September, ab 18 Uhr zur Dillinger Nacht erwartet. In der Kreisstadt soll dabei wieder die Nacht zum Tage gemacht werden. Die beleuchteten Pylonen in der Kapuziner- und Königstraße werden dabei wieder für eine besondere Stimmung sorgen. Für viele Gäste fühlt sich der Abend wie eine Verlängerung des Urlaubs an. In der Tat ist in dieser Nacht beim Gang durch Dillingen, wenn Bands spielen und alles bunt beleuchtet ist, italienisches Flair zu spüren. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Wann beginnt die Dillinger Nacht und was ist in den Geschäften geboten?

Los geht es um 18 Uhr. Eingekauft werden kann bis mindestens 23 Uhr, in einigen Läden noch darüber hinaus bis Mitternacht. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus einer langen Einkaufsnacht und einem bunten Kulturspektakel. Die Geschäftsleute präsentieren nicht nur ihr Warenangebot, sondern wollen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art sorgen. Kulinarische Angebote versüßen die Nacht: Da locken etwa fruchtige Cocktails, eine bunte Auswahl an Süßigkeiten oder auch deftige Schmankerl der einheimischen Metzgereien.

Welche Bands und Gruppen treten in der Innenstadt auf?

In der Königstraße (vor dem Café Guglhupf) gibt es Rock-Hits mit „Rockapartment“, im Foyer des Rathauses Jazz-Klänge mit „Majazztic“, vor dem Kings Road Pub irische Songs mit „Shamrock“, auf dem Bayerisch-Hof Platz Rock,- Bluegrass- und Folksongs mit „China Room“, am Platz an der St.-Wolfgangs-Kapelle DJ-Sounds mit dem Rhymes Club, Stadtstrand und Havana, in der Kapuzinerstraße (vor dem Benedikts) Classic-Rock mit „Even More“. Klassische Klänge werden im Festsaal des Schlosses zu hören sein, und zwar um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. In der Innenstadt treten zudem verschiedene Gruppen aus dem orientalischen Tanzstudio „Perizadas Tanz(t)raum“ auf.

Was bieten die Stadt, das Museum, die Stadtbücherei und die Kirchen an?

Es gibt Schlossführungen, die erst um 18 Uhr, weitere danach halbstündig. Treffpunkt ist jeweils im Schlosshof. Führungen im Goldenen Saal mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus B. Hartmann sind um 19, 20, 21 und 22 Uhr. Das Stadt- und Hochstiftmuseum hat von 18 bis 22 Uhr geöffnet. In der Stadtbücherei beginnt die Abschlussparty des Sommer-Leseclubs der Stadtbücherei um 18.30 Uhr. Die Pfarreiengemeinschaft Dillingen sorgt für Angebote in der Basilika St. Peter und in der Klosterkirche der Dillinger Franziskanerinnen (neben der Basilika).

Wer veranstaltet die Dillinger Nacht?

Die Dillinger Nacht lockt jährliche Tausende von Menschen an. Am kommenden Freitag, 26. September, ist es ab 18 Uhr wieder so weit.

Da sind auf der einen Seite die Wirtschaftsvereinigung und die Werbegemeinschaft Dillingen mit Organisatorin Caroline Feldengut-Kain, auf der anderen Seite der städtische Kulturring, der das kulturelle Rahmenprogramm auf die Beine stellt. Und dann als essenzieller Partner der Verein „Image Plus“, in dem sich Dillinger Firmen und Vertreter der Stadt engagieren. Image Plus finanziert seit der Premiere im Jahr 2010 die Dillinger Nacht.

Kostet die Dillinger Nacht Eintritt?

Nein, der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Wo kann man am besten parken?

Das Dillinger Parkhaus und alle Parkplätze in der Innenstadt sind während der Veranstaltung kostenlos. Es gibt aber eine weit bequemere Möglichkeit, ins Zentrum zu gelangen. Wie schon in den Vorjahren fährt der Stadtbus auch heuer wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und zurück ohne Auto ermöglicht. Die Fahrpläne sind online unter www.dillingen-donau.de zu finden.

Wo gibt es öffentliche Toiletten?

Im Dillinger Rathaus, am Hofbräuhausparkplatz, in der Rosenstraße (beim Ciprian), im Parkhaus, am Bahnhof und im Colleg.

Gibt es auch heuer wieder den Getränkeverkauf bei Sport Kraus zugunsten des Leserhilfswerks Kartei der Not?

„Ja klar, das ist keine Frage“, sagt Geschäftsführer Andreas Kraus. Das Sportgeschäft an der Großen Allee unterstützt seit mehr als zehn Jahren die Kartei der Not mit ihrem Getränke-Karussell, das am Freitag vor dem Laden aufgebaut wird. Auch an diesem Freitag geht ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf an unser Leserhilfswerk.

Wie ist denn die Wetterprognose?

Bisher nicht so günstig. Vereinzelt soll es am Freitag leichten Regen geben. Aber dies muss nicht unbedingt bei der Dillinger Nacht sein. In den vergangenen Jahren war die Veranstaltung auch bei ungünstiger Witterung ein Magnet. Und für die Geschäftswelt ist ein bisschen Regen nicht von Nachteil, denn dann sind die Läden voll. (mit AZ)