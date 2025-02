Dillinger VHS-Programm: Wie KI den Alltag und den Beruf bereichern kann

Die Volkshochschule (VHS) Dillingen bietet in ihrem neuen Frühjahr-Sommer-Programm 2025 erneut eine breite Palette an Kursen, Workshops und Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Neben bewährten Klassikern stehen laut Pressemitteilung wieder zahlreiche innovative Angebote auf dem Plan – von spannenden Einblicken in die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) über neue Gesundheits- und Kochkurse bis hin zu abwechslungsreichen Exkursionen und Entdeckerreisen. Die drei VHS-Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein bieten mit über 100 neuen und bewährten Kursen ebenfalls ein vielseitiges Programm direkt vor Ort.

Auch im Frühjahr-Sommer-Semester erweitert die VHS Dillingen ihr Angebot mit Kursen, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen. Infolge der großen Nachfrage im vergangenen Semester steht das Thema Künstliche Intelligenz erneut im Fokus. Zahlreiche Kurse vermitteln praxisnah, wie KI den Alltag und den Beruf bereichern kann – sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Passend zum Start in den Frühling findet sich im neuen VHS-Heft ein erweitertes Gesundheitsangebot: Neben den bewährten Yoga-, Pilates- und Achtsamkeitskursen gibt es unter anderem frische Impulse für Bewegung und Entspannung – von Outdoor-Fitness bis hin zu speziellen Rückenkursen. Kulinarisch genussvoll wird es mit neuen Kochkursen. Wer sich gesund und ausgewogen ernähren möchte, findet spannende Inspirationen, darunter vegetarische Vollwertküche oder mediterrane Leichtigkeit. Und auch die junge VHS bleibt aktiv: Kinder können sich kreativ austoben, kochen, in der Natur experimentieren oder beim BayernLab eine eigene Figur am 3D-Drucker gestalten.

Urlaubskurse für Kroatisch und Slowenisch, Anfängerkurse in Italienisch und Portugiesisch

Exkursionen führen unter anderem nach Bamberg, in die Kartause Buxheim oder auf die Bundesfestung nach Ulm. Mit einer Vielzahl an Vorträgen greift die Volkshochschule aktuelle Jubiläen und Jahrestage auf, so etwa den internationalen Tag der Pressefreiheit in Form einer Lesung mit Eberhard Schellenberger ebenso wie den Bauernkrieg von 1525 und den 300. Geburtstag von Giacomo Casanova. Die Reihe VHS.Kino, eine Kooperation mit dem Filmcenter Dillingen, findet mit den Filmvorführungen von „Münter und Kandinsky“ am 5. Juni und „Konklave“ am 25. Juni ihre Fortsetzung. Die Volkshochschule bietet eine erweiterte Auswahl an Sprachkursen. Neu im Programm sind Schnupper- beziehungswiese Urlaubskurse für Kroatisch und Slowenisch, außerdem neue Anfängerkurse in Italienisch und Portugiesisch. Die beliebten Sprachkurse für Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch als Fremdsprache werden ebenfalls fortgeführt.

Pünktlich zum Start des neuen Semesters präsentiert die VHS Dillingen zudem ihre überarbeitete Homepage. Die Website wurde laut Pressemitteilung speziell auf Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit optimiert. „Wir freuen uns, unseren Teilnehmenden mit der neuen Homepage einen zeitgemäßen, inklusiven Zugang zu unserem Bildungsangebot zu bieten“, so die VHS-Leitungen Patricia Tremmel und Lisa Roßmann.

Anmeldung ab dem 24. Februar, Start des Semesters am 10. März

Das neue Programm ist ab sofort im Rathaus Dillingen sowie an den bekannten Auslagestellen erhältlich. Anmeldungen sind ab Montag, 24. Februar, um 7.30 Uhr online unter www.vhs-dlg.de, telefonisch unter 09071/54 108 oder -109 sowie per E-Mail an vhs@dillingen-donau.de möglich. Das Semester startet am 10. März.