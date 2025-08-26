Angst ums Haus: Biberdämme sorgen in Peterswörth für Unmut

Der Espangraben fließt durch den Gundelfinger Stadtteil Peterswörth und an dessen Ortsrand vorbei. An manchen Abschnitten liegt er direkt neben bebauten Grundstücken. Das ist auch kein Problem – solange er nicht verstopft wird, erklärt Anwohner Alexander Ruck. Von seinem Garten aus hat er direkten Zugang zum Gewässer, welches direkt daran angrenzt. Als er darauf blickt, betont er: „Ich bin hier aufgewachsen. Ich weiß, wie hoch der Bach normalerweise steht.“ Und das sei nicht, wie aktuell, fast bis zum oberen Rand. Die Wurzeln von Bäumen und Sträuchern befinden sich oft ein gutes Stück unter der Wasseroberfläche. „Die sind aber nicht aus dem Wasser gewachsen“, so Ruck, sondern aus dem Boden. Verantwortlich seien aus seiner Sicht Biberdämme, welche das Wasser zurückhalten. Deshalb stehe direkt vor der Wohnung seines Untergeschosses, einer vermieteten Wohnung, das Wasser. Er macht sich Sorgen, dass dieses in die Wände zieht und damit Schimmel begünstigen oder die Statik beeinflussen könnte. Sein Problem: Auch, wenn der Espangraben nicht über das Ufer tritt, sein Haus steht trotzdem im Wasser. Denn dieses werde aufgrund des hohen Pegels des angrenzenden Gewässers durch Kies im Untergrund gedrückt.

