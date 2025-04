Das weltgrößte Osternest wird wieder in Lauingen eröffnet

Das weltweit größte Osternest in Lauingen wird am Samstag, 12. April, um 15 Uhr durch den bayerischen Digitalminister Fabian Mehring und Bürgermeisterin Katja Müller eröffnet. Zur Eröffnung spielt die Fanfare Brass Band Lauingen auf. Das Team des Jugendcafés lädt zum Osterbasteln ein, Kinder können sich von einem Team der Kleinen Laudonia schminken lassen. Von Osterhasen erhalten die Besucher kleine Ostergeschenke, und für Familien besteht die Möglichkeit einer Stadtführung mit Otto Wagner. Hierfür ist um 15.30 Uhr Treffpunkt am Schimmelturm, der ebenfalls bestiegen werden kann. Verschiedene Marktstände runden die Veranstaltung am Samstag ab.

Das Programm zum Osternest beginnt am Sonntag um 13 Uhr

Am Marktsonntag beginnt das Programm rund um das Osternest bereits um 13 Uhr. Von 14 bis 16 Uhr singt Max Manßhardt mit den Kindern – und Sara Rebele animiert zum kreativen Gestalten. Das Team der Kleinen Laudonia steht wie am Vortag zum Kinderschminken bereit. Die Familie Wedelek besucht mir ihren Alpakas ebenfalls das Osternest und die Osterhasen verteilen wieder Geschenke. Neben der Stadtführung um 15 Uhr und der Schimmelturmbesteigung führt Reinhard Kochendörfer interessierte Besucher durch die Mineraliensammlung der Stadt, und die Soziale Stadt veranstaltet Menschenkickerspiele.

Ein Foodtruck steht in Lauingen bereit

An allen Tagen ist die Gastronomie rund um den Marktplatz geöffnet; ein Foodtruck steht zudem bereit. Am Selfie-Point neben dem weltgrößten Osternest besteht die Möglichkeit zu einem Fotoshooting. Bei der Quiztour rund um den Marktplatz warten tolle Preise auf die Gewinner, und eine Schimmelturmbesteigung ist ebenfalls möglich.

Der Frühjahrsmarkt selbst bietet die Gelegenheit, sich an diesem verkaufsoffenen Sonntag bei den Lauinger Fachgeschäften von deren Angebot zu überzeugen. Das Ambiente rund um Marktplatz und Schimmelturm bietet sich für einen entspannten Marktbummel an. Für Besucher stehen laut Pressemitteilung der Stadt am „Radgarten“, am Wittelsbacherplatz und an der Donau Parkmöglichkeiten mit kurzen Wegen in die Altstadt zur Verfügung. (AZ)