Dattenhauser Jugend stiehlt den Dillinger Maibaum

Auf einmal war er weg, der Dillinger Maibaum. Der Bauwagen Dattenhausen hatte die Birke gestohlen.

Verhandeln musste am Freitagvormittag Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Nicht etwa wegen des Kaufs oder des Verkaufs von Baugrundstücken. Nein, der Bauwagen Dattenhausen hatte in der Nacht zum Freitag den Dillinger Maibaum gestohlen.

Jakob Burdack bestätigte die Aktion gegenüber unserer Redaktion. Ein Mitglied der Jugendgruppe aus dem Egautal hatte vermutet, dass der Baum auf einem Bauernhof im Lauinger Süden gelagert sein könnte. Und so war es tatsächlich. „In der Nacht auf Freitag haben wir den Baum dann mit einem Auto und Anhänger geholt“, berichtet Burdack.

Maibaum aus Dillingen geklaut

Der 21-Jährige verhandelte schließlich mit Rathauschef Kunz. „Er war sehr sympathisch, wir waren uns schnell über die Auslöse einig“, sagt der 21-Jährige. Inzwischen haben die Dattenhauser den Maibaum wieder der Stadt Dillingen übergeben. Dabei waren neben Kunz und Burdack auch die Lauingerin Alina Zacher aus der Fernsehserie Trecker-Babes und Feuerwehrvereins-Vorsitzender Jens Fischer.

Die Auslöse: „Unser Haufen wird von der Dillinger Feuerwehr zum gemütlichen Beisammensein eingeladen“, sagt Burdack. Der Maibaum kann nun am Sonntag in Dillingen wie an vielen anderen Orten im Landkreis aufgestellt werden.