Überholmanöver zwischen Deisenhofen und Lutzingen geht schief

Am Montagmorgen verursachte ein Unbekannter durch einen Überholvorgang zwischen Deisenhofen und Lutzingen einen Verkehrsunfall und ist daraufhin nach Polizeiangaben vom Unfallort geflohen. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter die Kreisstraße von Deisenhofen kommend in Fahrtrichtung Lutzingen. Als er hierbei einen vor ihm fahrenden Lkw überholte, unterschätzte er laut Polizei offenbar die Entfernung zum Gegenverkehr. Anstatt den Überholvorgang abzubrechen, setzte er diesen fort und scherte vor dem Lkw wieder ein. Ein entgegenkommender 38-Jähriger musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, eine Vollbremsung durchführen. Hierbei fuhr dem 38-Jährigen ein nachfolgendes Fahrzeug auf das Heck auf, sodass an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Unfallverursacher floh im Anschluss an das Überholmanöver, ohne selbst einen Schaden davongetragen zu haben, so die Polizei Dillingen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

