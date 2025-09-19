Demenzwoche: Vorträge, Kinofilm und ein Konzert

Die sechste Bayerische Demenzwoche ist gestartet und läuft noch bis zum 28. September. Auch im Landkreis Dillingen bieten regionale Akteure verschiedene Vorträge und Aktionen rund um das Thema Demenz an. Das sind die geplanten Veranstaltungen und Angebote.

Bis zum 28. September: In den Stadtbüchereien Dillingen, Gundelfingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen wird es Büchertische zum Thema Demenz geben.

20. September, 19 Uhr: Vernissage mit Bildern von Alois Häusler in der Hausarztpraxis Roller/Münch, Rosenstraße 11 in Dillingen mit Gemälden, die während der demenziellen Erkrankung von Alois Häusler entstanden sind. Häusler hatte vorher noch nie gemalt.

23. September von 10 bis etwa 10.40 Uhr: Gottesdienst in der Christkönigskirche von Regens Wagner Dillingen, Erzbischof-Stimpfle-Straße 2 in Dillingen mit und für Senioren und deren Angehörige zum Thema: „Mensch sein und bleiben“ mit Gebärdendolmetschern. Leitung: Stefan Schneid, Seelsorger bei Regens Wagner in Dillingen und Anneliese Mayr.

24. September, 18.30 Uhr: Vortrag „Herausforderndes Verhalten bei demenziell veränderten Menschen – mit Problemen besser umgehen“ im Sparkassensaal Dillingen, Lammstraße 6. Referent ist Markus Proske, Demenzberater, Humortherapeut und Autor. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erfoderlich.

24. September, 18 Uhr: Vortrag „Umgang und Kommunikation mit demenziell veränderten Menschen“ im BeneVit Haus Egautal, Ulrichstube (Mehrzweckraum) Oberbechinger Straße 12 in Wittislingen. Referentin ist Barbara Gerstmayr, Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

26. September, 15 Uhr: Konzert „Musik & Demenz – unvergessen“ für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen im Chili Kultur Kunst Kneipe Georg-Schmid-Ring in Dillingen. An diesem Nachmittag wird es einen Konzertnachmittag mit Erna Dirschinger geben. Außerdem werden Kaffee und Kuchen serviert. Es ist ein barrierefreier Zugang vorhanden. Der Eintritt ist kostenfrei. Anmeldung unter 09071/54-116.

27. September, 8 Uhr: Infostand der Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen im Rewe-Supermarkt, Große Allee 29.