Syrer im Landkreis Dillingen feiern Fall des Assad-Regimes

Nach dem Sturz des Assad-Regimes ist am Sonntag auch für Syrer in der Region ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen, teilt die Vorsitzende des Integrationsbeirats des Landkreise Dillingen, Khadija Alkhatib, mit. Auch in Dillingen feierte die syrische Gemeinschaft den historisch bedeutsamen Moment mit einer spontanen Zusammenkunft und Demonstration.

Feiern im Dillinger Taxispark: Süßigkeiten als Symbol der Freude

Im Dillinger Taxispark versammelten sich am Sonntagmorgen rund 100 Menschen, um die Freiheit Syriens zu feiern. Wie Alkhatib mitteilt, wurden Süßigkeiten verteilt – ein traditionelles Symbol der Freude und Feierlichkeit in Syrien. Mit Gesang, Tanz, Tränen und selbstgebastelten Flaggen brachten die Teilnehmenden ihre Emotionen zum Ausdruck. „Ich möchte eines Tages nach Syrien reisen, um am Wiederaufbau mitzuwirken, Projekte für Demokratie umzusetzen und meine Mutter zu umarmen“, sagt Khadija Alkhatib voller Emotionen. Sie ist 2016 vor dem Assad-Regime aus Syrien geflohen.

Dank an die Polizei Dillingen

Die spontane Feier sei durch die Unterstützung der Dillinger Polizei ermöglicht worden. Sie habe bereits am frühen Morgen die Beamten kontaktiert, um den Wunsch der Gemeinschaft mitzuteilen, informiert Alkhatib. Die Polizei habe Verständnis gezeigt und die Veranstaltung mit Geduld und Hilfsbereitschaft begleitet. Das habe bei den Teilnehmenden große Dankbarkeit hervorgerufen. Nach der Feier im Taxispark schlossen sich viele der Teilnehmenden einer Demonstration an, die um 10 Uhr in Dillingen begann. Gemeinsam wurde laut Pressemitteilung für Frieden, Demokratie und den Wiederaufbau Syriens demonstriert.

Icon Vergrößern Die Vorsitzende des Integrationsbeirats des Landkreises Dillingen, Khadija Alkhatib, hofft für ihr Heimatland Syrien auf Frieden, Demokratie und den Wiederaufbau. Foto: Weam Alzuabi Icon Schließen Schließen Die Vorsitzende des Integrationsbeirats des Landkreises Dillingen, Khadija Alkhatib, hofft für ihr Heimatland Syrien auf Frieden, Demokratie und den Wiederaufbau. Foto: Weam Alzuabi

Im Anschluss reisten zahlreiche Teilnehmende nach München, um sich dort weiteren Syrerinnen, Syrern und Unterstützern anzuschließen. Die Feierlichkeiten, so Alkhatib, „standen nicht nur im Zeichen der Freude, sondern auch der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Viele träumen von einem Syrien, in dem Demokratie, Vielfalt und Frieden herrschen.“

Die islamistische Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) hatte nach eigenen Angaben die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und am Sonntag die jahrzehntelange Diktatur von Baschar al-Assad für beendet erklärt. Der gestürzte Machthaber soll auf der Flucht sein. (AZ)