„Den Glauben an eine Veränderung zum Guten niemals aufgeben“

Es tut sich was in unserem Land. Der lang ersehnte Wandel, er beginnt. Erste Anzeichen sind schon sichtbar. Man kann es förmlich spüren. Gut, alles natürlich noch unter Vorbehalt, aber langsam ändert sich was.

Möglicherweise teilt nicht jeder diese Einschätzung. Wahrscheinlich vor allem, wenn man diese Zeilen auf unsere Gesellschaft und die politische Lage bezieht. Wobei es auch da Anzeichen gibt, die Hoffnung machen, dass sich was ändert. Dass etwas mehr Zusammenarbeit geschieht, dass man zumindest Willens ist, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Allerdings habe ich die Zeilen eingangs erstmal nur auf den Frühling bezogen.

Man sieht tatsächlich Schneeglöckle und Krokusse in voller Blüte. Narzissen und Tulpen spitzeln auch schon aus dem Boden. Die erste März-Woche hat uns einen großartigen sonnig-warmen Vorgeschmack geboten auf das, was uns erwartet. Und die Vögel singen, früh morgens schon, noch bevor es hell wird.

„Tobe, Welt und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh“

„Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch Dunkel ist.“ Dieser Satz von Rabindranath Tagore steht im Evangelischen Gesangbuch. Er drückt sehr schön die christliche Sicht auf das Leben und die Welt aus. Nur so wird verständlich, wie man zu Liedzeilen wie dieser kommt: „Tobe, Welt und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh.“ Das mag auf den ersten Blick naiv wirken. Und doch ist es so, dass sich mit Gesang Angst vertreiben lässt. Es kann sogar die Stimmung insgesamt ändern, wenn andere aus vollem Herzen mitsingen. Wer schon mal in einem Fußballstadion war, weiß das. Auch die Stimmung in unserem Land ändert sich, wenn wir mehr über das Positive reden und ganz viele in dieses Lied einstimmen.

Aber die Ruhe in der obigen Liedzeile kommt nicht vom Singen. Der Titel des Liedes verrät es: „Jesu, meine Freude“. Es singt von der Ruhe, die aus dem Glauben kommt, dass Gott allem Anschein zum Trotz die Welt unter Kontrolle hat. Dass er selbst Leid und Tod auf sich genommen hat, um Vergebung, Versöhnung und Frieden durch ihn zu ermöglichen. Dass sich mit ihm die Dinge ändern. Das ruft uns dazu auf, den Glauben an eine Veränderung zum Guten niemals aufzugeben, auch wenn es anders ausschaut.

Pfarrer z.A. Jonathan Launhardt, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dillingen