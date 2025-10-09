Der Apfelkuchen des Dillingers Balthasar Staindl – eine Delikatesse aus dem Donautal

Wenn der Herbst ins Land zieht und die Bäume ihr Obst in leuchtenden Farben präsentieren, ist es wieder so weit: Die Zeit des gedeckten Apfelkuchens ist gekommen. „Eine Spezialität, so bodenständig wie raffiniert, deren Geschichte tief in die Kultur des Donautals eingewoben ist“, berichtet Dillingens Stadtarchivarin Felicitas Söhner. Sie hat das historische Rezept des Dillingers Balthasar Staindl nun nachgebacken.

Der Apfel – so schlicht er scheinen mag – ist viel mehr als bloßes Obst. Seit der „Würmeiszeit“ wächst der Wildapfel, der sogenannte Holzapfel, auf unseren Böden, erläutert Söhner. „Schon unsere Vorfahren sammelten ihn, trockneten oder vergärten ihn zu Most“. Seine Bedeutung spiegele sich nicht nur in seiner weiten Verbreitung, sondern auch in der Sprache wider: Während Kirsche, Birne und Pflaume ihre Namen dem Lateinischen verdanken, ist der Begriff „Apfel“ viel älter. Er geht, wie die Stadtarchivarin mitteilt, auf das keltische „aphal“ zurück. Das lasse vermuten, dass die Germanen den Apfel bereits kannten und kultivierten – lange bevor römische Einflüsse ins Land kamen. Man findet laut Söhner den keltischen aphal-tra (Apfelbaum) noch heute in Ortsnamen wieder, wie Apfeltrach im Unterallgäu, Affaltern im Landkreis Augsburg oder Apfeltrang im Ostallgäu. Die Ortsnamen deuten auf Apfelbaumpflanzungen der damaligen Ur-Siedlungen hin.

„Ein künstlichs und nützlichs Kochbuch“

Der Dillinger Balthasar Staindl, dessen Werk „Ein künstlichs und nützlichs Kochbuch“ 1544 erschien, überliefert unter der Nummer 41 im zweiten Kapitel ein Rezept für eine „Torten von O:epffeln“. Damals sprach man von „Torten“, wenn es um gefüllte oder bedeckte Backwerke ging. Die Äpfel, fein geschnitten, wurden mit Gewürzen und Zucker vermengt, von einem zarten Teigdeckel umhüllt und im Ofen gebacken – eine süße Speise, die so einfach wie köstlich war, und die sich auch die nichtadeligen Leute leisten konnten.

Stadtarchivarin Söhner: „Ein Symbol für das, was Heimatküche sein kann“

Stadtarchivarin Söhner sagt: „Heute ist dieser Kuchen mehr als nur ein Rezept. Er ist ein Symbol für das, was Heimatküche sein kann: ehrlich, saisonal, bodenständig.“ Und er erzähle uns von einer Zeit, „in der das, was auf den Tisch kam, nicht von fernen Märkten, sondern vom eigenen Baum stammte“. Vielleicht schmecke der gedeckte Apfelkuchen deshalb bis heute so besonders: „Weil er nicht nur süß ist – sondern voller Geschichte.“

Rezept (für zwei Kuchen mit 24 Zentimetern Durchmesser)

Für den Boden:

300 g Weizenmehl, 2 Eier, 200 g Schmalz oder Butter, Zucker nach Bedarf, etwa 75 g, 1 Dotter, etwas Wasser, Prise Salz.

Für die Füllung:

600 g Äpfel, 100g Zucker, Zimt, Nelken, Muskat, etwas Stärke.

Zubereitung: Äpfel schälen, entkernen und fein schneiden oder grob reiben. Den Saft abtropfen lassen. Je nach Geschmack gemahlenen Zimt, Nelken und Zucker zugeben. Alle Teigzutaten zu einem Mürbteig vermengen und kühl ruhen lassen. Ungefähr zwei Drittel des Teiges auf einer bemehlten Fläche etwa einen halben Finger dick in eine gut eingefettete runde Form auswellen und einen erhöhten Rand belassen. Die Apfelfüllung auf dem Kuchenboden verteilen. Das andere Drittel des Teiges ebenfalls auswellen, in Streifen schneiden und den Kuchen mit einem Gitter bedecken. Die einzelnen Stränge nach dem Auflegen mit Ei einstreichen. Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad etwa 30 Minuten backen, bis er eine leicht gelbbraune Farbe bekommt. Am besten warm servieren. (AZ)