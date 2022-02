Der Kirchenaustritt ist nicht die Lösung

Plus Nach den Missbrauchsfällen steigt die Zahl der Austritte auch im Landkreis Dillingen enorm. Warum das nicht der richtige Weg ist.

Die hohe Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche ist ein Skandal. Und die zögerliche Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels macht das Ganze noch schlimmer. Denn im Mittelpunkt müssen die Menschen stehen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Rechtfertigungen und Verteidigungen sind hier fehl am Platz. Diese traumatisierten Menschen müssen als Allererstes Gehör finden.