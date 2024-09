Der barrierefreie Ausbau der Dillinger Königstraße beginnt

Seit Anfang dieses Jahres laufen die Planungen für den barrierefreien Ausbau der Dillinger Königstraße im Bereich zwischen der Basilikastraße und der Klosterstraße. Jetzt wird es ernst mit dem Projekt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll der Umbau ab Montag, 30. September, in Angriff genommen werden.

Je nach Witterung wird die Maßnahme bis zum Ende dieses Jahres oder zu Beginn des kommenden Jahres abgeschlossen sein, informiert das städtische Bauamt. Das vor rund 40 Jahren eingesetzte Kopfsteinpflaster, das sogenannte Katzenkopfpflaster, wird ausgebaut. Der Grund: Für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen stellt das Pflaster bei der Überquerung der Straße eine Hürde dar. Und auch Radfahrerinnen und Radfahrer haben damit Probleme. Sie weichen deshalb immer wieder auf die Gehwege aus.

Die Dillinger Königstraße erhält ein gesägtes, graues Pflaster

Dies wird sich durch die Neugestaltung ändern, wie wiederholt in den Dillinger Stadtratssitzungen betont wurde. Im gesamten östlichen Teil der Königstraße soll die Barrierefreiheit umgesetzt werden. So wird die Fahrbahn jetzt ebenso wie die Parkplätze auf das Niveau der Gehwege angehoben. Die Königstraße erhält ein gesägtes, graues Pflaster. Elektrisch bedienbare Poller sollen dafür sorgen, dass der Gastronomie-Bereich noch flexibler genutzt werden kann. Zudem werden 13 schmalkronige Bäume im südlichen Bereich gepflanzt. Zahlreiche Bänke werden aufgestellt und Fahrrad-Abstellmöglichkeiten geschaffen.

Im Dillinger Stadtrat wurden die Pläne für den barrierefreien Ausbau in höchsten Tönen gelobt. Die Aufenthaltsqualität in der „schönsten Straße Nordschwabens“ werde insgesamt deutlich gesteigert, hieß es. Ein Verweilen sei dann auch außerhalb von Gastronomie-Bereichen möglich. Der Umbau kostet etwa 500.000 Euro. Aus dem Sonderfonds „Lebendige Zentren“ bekommt Dillingen 240.000 Euro für das Projekt.

Wohnhäuser und Geschäfte in der Königstraße bleiben über Gehwege erreichbar

Während der Zeit der Baumaßnahme wird der Verkehr – wie bislang auch an Sommerwochenenden – über die Klosterstraße und die Lammstraße geleitet. Wohnhäuser und Geschäfte im Baustellenbereich bleiben über die Gehwege erreichbar, erläutert das Bauamt. Die Müllabfuhr werde die Wertstofftonnen in dieser Zeit an zwei Sammelplätzen abholen – einer befindet sich vor dem Vermessungsamt, der andere an der Ecke Königstraße/Lammstraße. Rückfragen beantwortet das Dillinger Bauamt, Ansprechpartner ist dabei Tiefbauamtsleiter Stefan Geier unter Telefon 09071/54-245 oder E-Mail geier@dillingen-donau.de. (mit AZ)