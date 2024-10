Der Bissinger Daniel Mussack ist im Landesvorstand der Jungen Freien Wähler

Bei der Mitgliederversammlung der Jungen Freien Wähler (JFW) Bayern in Aschaffenburg wurde der oberpfälzische Landtagsabgeordnete Julian Preidl (29) aus Bad Kötzting zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Daniel Mussack (25) aus Bissingen wird den neuen Landesvorstand künftig als Referent für Medien und Presse verstärken.

Digitalminister Fabian Mehring fand klare Worte zum neuen Vorstand. An der Spitze der Nachwuchsorganisation habe man eine schlagkräftige Führungsmannschaft gefunden, „die ordentlich frischen Wind und neue Ideen in die bayerische Politik bringen wird“. Schwäbischer JFW-Bezirksvorsitzender ist Michael Dinkelmeier (29) aus Wemding.

Mussack: „Die Kommunalpolitik in den Heimatregionen stärken“

Daniel Mussack sagt: „Unser Ziel ist es, gemäß unserem Motto ‚Gemeinsam für Bayern‘ die Kommunalpolitik in unseren Heimatregionen zu stärken und durch unsere Vernetzung auf Landesebene lokale Interessen und insbesondere auch die Interessen der jungen Generation in die überregionalen Parlamente zu tragen.“ Der Freistaat soll nach den Worten des Bissingers mit viel Leidenschaft, Vernunft und frischen Ideen in die Zukunft geführt werden. (AZ)