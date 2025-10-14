Der Dillinger Manuel Schmidt gewinnt bedeutenden Fotowettbewerb

Der Dillinger Manuel Schmidt zählt zu den Top-Fotografen. Das hat er bereits vor vier Jahren bei einem der größten Fotowettbewerbe der Welt bewiesen. Beim Sony World Photography Award schaffte das Mitglied der Dillinger VHS-Fotogruppe eine kleine Sensation. Für diesen Wettbewerb gab es vor vier Jahren etwa 165.000 Einsendungen, und Schmidt schaffte es mit seinem Foto „Street Light“ in der Sparte „Object“ auf die Shortlist von elf Teilnehmenden für die Endauswahl. Der Dillinger war mit seinem Werk unter den besten rund 150 Bildern des gesamten Wettbewerbs.

Jetzt hat Manuel Schmidt beim Fachmagazin Fotoforum einen Volltreffer gelandet. Der 44-Jährige wurde in diesen Tagen mit dem Fotoforum-Award 2025 ausgezeichnet. Der Wettbewerb erstreckt sich über ein ganzes Jahr. Analog zur Erscheinungsweise des Magazins sind in einem Jahr sechs verschiedene Themenbereiche (Architekur, Tiere, Landschaft, Pflanzen, Menschen, Technik) zu bearbeiten. Und der Dillinger hatte gleich beim Start in der Kategorie Architektur den ersten Platz errungen. Sein Schwarz-Weiß-Foto mit dem Titel Kapelle entstand im Diözesanmuseum in Freising. Schmidt hielt dort „einen Augenblick der Stille“ fest.

Der erste Platz am Jahresanfang sei natürlich ein guter Start gewesen, sagt der Dillinger. Als er aber in diesen Tagen zur Preisübergabe nach Cloppenburg eingeladen wurde, habe er nicht gewusst, für welche Platzierung es am Ende gereicht hat. An dem mit 15.500 Euro dotierten Wettbewerb nahmen immerhin 816 Fotografinnen und 1971 Fotografen mit 10.298 Fotos teil. Bei der feierlichen Preisverleihung in der Katholischen Akademie Stapelfeld, einem Stadtteil von Cloppenburg, erhielt Manuel Schmidt schließlich den ersten, mit 1000 Euro dotierten ersten Preis.

Der Dillinger freut sich: „Das ist schon etwas sehr Besonderes“

„Das ist schon etwas sehr Besonderes“, freut sich Manuel Schmidt. Seit acht Jahren nehme er an Fotografen-Wettbewerben teil, einmal sei er unter die Top Ten gekommen. „Fürs Treppchen hat es aber bisher nicht gereicht“, blickt der Dillinger zurück. Umso glücklicher sei er jetzt über die Auszeichnung.

„Das Sehen fasziniert mich. Man geht anders durch die Welt“

Für den Mediengestalter, der bei einer Agentur in Dillingen beschäftigt ist, stellt das Fotografieren eine große Leidenschaft dar. „Das Sehen fasziniert mich. Man geht anders durch die Welt, es wird einem nie langweilig“, sagt Schmidt. Das Ganze sei Fluch und Segen. Er könne beispielsweise im Urlaub nicht mehrere Tage einfach herumliegen und Ruhe geben. Zum Glück, so Schmidt, trage seine Lebensgefährtin die Begeisterung ihres Partners für die Fotografie mit.