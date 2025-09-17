Der Dillinger Orgelsommer „zieht in die Ruhe hinein“

Es ist in der Tat ein „Finale Furioso“, wie es das Programmheft beim 19. Dillinger Orgelsommer vorab versprochen hat. Organist Pedro Alberto Sanchez wird bei seinem Orgel-Debüt in Deutschland von den etwa 220 Besuchern und Besucherinnen in der Dillinger Basilika mit Standing Ovations gefeiert. Und die Vorsitzende des Vereins Dillinger Basilikakonzerte, Gertrud Olbrich, ist sichtlich zufrieden. Etwa 2500 Besucher und Besucherinnen sind zu den 14 Konzerten des Orgelsommers gekommen.

Damit ist annähernd die Marke des vergangenen Jahres erreicht. Und das, obwohl für die Konzerte an den Samstagvormittagen dieses Mal durchgängig Eintritt zu bezahlen war. „Wir hatten schon Angst, dass das Interesse deshalb sinken könnte“, sagt der künstlerische Leiter Axel Flierl. Aber das sei nicht der Fall gewesen. „Es hat geklappt“, bilanziert der Basilikaorganist.

„Orgel plus“ war ebenfalls ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe

Das Abschlusskonzert mit Pedro Alberto Sanchez sei ein Höhepunkt gewesen, ebenso das Konzert „Orgel plus“, so Flierl. Giulio Mercati und Lidia Basterretxea Vila überraschten das Publikum Ende August mit einer zu Herzen gehenden musikalisch-geistlichen Stunde für Orgel und Soprangesang. Veranstalter des Orgelsommers ist die Pfarrei St. Peter, Ausrichter der Förderverein Dillinger Basilikakonzerte.

Die Wertinger Karin und Ludwig Klingler zählen zu den Stammgästen. „Wir genießen die Matineen des Orgelsommers an Samstagvormittagen“, sagt die Wertingerin. Und Ludwig Klingler fügt hinzu: „Es tut gut, wenn man hier in die Ruhe hineingezogen wird.“ Manche Besucher und Besucherinnen nehmen eine weite Anreise auf sich. Hugo Pförtner etwas reiste am Samstag aus Kiefersfelden im Inntal zum Dillinger Orgelsommer an.

Sonderkonzert zum Abschluss des Heiligen Jahres

Vor dem Empfang auf dem Basilikaplatz am Ende des Konzerts übergab Fördervereinsvorsitzende Gertrud Olbrich eine Spende in Höhe von 800 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh dankte im Namen der Kartei herzlich für die erneute Unterstützung. (bv)

Info: Der Förderverein bietet am Samstag, 29. November, um 18 Uhr in der Basilika ein Sonderkonzert zum Abschluss des Heiligen Jahres 2025. Dabei werden Werke von Anton Bruckner für Soli, Chor, Orgel und Orchester zu hören sein – das „Te Deum“ und die Symphonie Nr. 4 Es-Dur („Romantische“). Im kommenden Jahr, so kündigt es Axel Flierl an, soll das 20. Jubiläum des Dillinger Orgelsommers gefeiert werden.