Der Dillinger Stadtberg wird wegen Bauarbeiten gesperrt

In der zweiten Woche der Osterferien, vom 22. April bis voraussichtlich 26. April, wird der Dillinger Stadtberg nach Angaben der Stadtverwaltung im Straßenabschnitt Jakobstal bis zur Einmündung in die Königstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.

Dillinger Stadtberg: Der Asphaltbelag der Fahrbahn wird erneuert

Grund dafür ist laut Pressemitteilung die Erneuerung des Asphaltbelags in der Fahrbahn. Die Ein- und Ausfahrt in das Jakobstal sowie in die Königstraße sind während der Maßnahme gewährleistet, ebenso wie die Abfahrt vom Schlossparkplatz. Fußgänger sollen den Stadtberg während der gesamten Maßnahme passieren können.

Beim Stadtbus kann es auf der Linie 2 zu Verspätungen kommen

Auf der Linie 2 des Dillinger Stadtbusses kann es in diesem Zeitraum – bedingt durch eine weitere Baustelle im Mittelfeld – zu vereinzelten Verspätungen oder Ausfällen im Haltestellenabschnitt von „Wilhelm-Bauer-Straße“ bis „Kapuzinerstraße“ kommen. Erst nach Beendigung der Sperrung kann die Einhaltung des Fahrplans für diesen Abschnitt wieder gewährleistet werden, teilt die Dillinger Stadtverwaltung mit. (AZ)