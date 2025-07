Der evangelischen Kirchengemeinde in Höchstädt stehen Änderungen bevor

Dekan Jürgen Pommer hat mit der evangelischen Gemeinde Höchstädt in der Anna-Kirche Gottesdienst gefeiert und anschließend bei Kaffee und Häppchen über aktuelle und bevorstehende Themen der Gemeinde gesprochen. Vor sieben Jahren hatte Pommer sein Amt im Dekanatsbezirk Neu-Ulm übernommen. Und seine erste Handlung war es damals, die östlichste Gemeinde in seinem Dekanat zu besuchen, nämlich Höchstädt. „Es ist immer eine Freude, mit Ihnen zu feiern“, sagte der Dekan.

In seiner Predigt erinnerte Pommer an die 180-Grad-Wende des Christenverfolgers Saulus, der schließlich Apostel wurde. Der Dekan versicherte, „dass wir, egal in welcher Situation wir uns befinden, mit Gott einen Neuanfang wagen dürfen“. Im Anschluss begann die Gemeindeversammlung, bei der sich Pommer den Fragen der Gemeinde stellte und über Veränderungen der Kirche berichtete. Diese fallen ihm bei öffentlichen und politischen Diskussionen und Veranstaltungen auf. „Oft werden wir nicht mehr gefragt oder beteiligt“, so wie es in der Vergangenheit üblich gewesen sei. Auch die schwindende Mitgliederzahl und somit geringeren Beiträge führten zu Veränderungen. Es müssen „heute die Weichen gestellt werden, um auch in zehn Jahren gut arbeiten zu können“, so Pommer.

Die evangelische Kirche muss sich von der Hälfte ihrer Gebäude trennen

Dazu hat die evangelische Kirche einen Immobilienprozess gestartet. Bis 2035 muss sie sich von der Hälfte aller Gebäude getrennt haben. Zusätzlich werden 25 Prozent der hauptamtlichen Stellen gestrichen. Für Höchstädt gilt laut Pommer, dass die Kirche mit dem Gemeindehaus weiterhin mit Unterstützung der Landeskirche erhalten bleiben soll. Das danebenstehende Pfarrhaus muss jedoch veräußert oder in ein Mietobjekt umgewandelt werden. Welche Stellen wegfallen werden, sei noch nicht entschieden. Pommer sicherte zu: „Ich will keine Entscheidungen aus dem Elfenbeinturm treffen.“

Pommer: „Viele Menschen wollen sich nicht mehr binden“

Bei der Frage nach den Ursachen des Mitgliederschwundes sieht der Dekan Veränderungen in der Gesellschaft: „Viele Menschen wollen sich nicht mehr binden.“ Weder in Vereinen, noch bei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Pommer sagte, die Höchstädter sollten sich angesichts der Veränderungen „nicht zu viele Sorgen machen“. Gemeinsam werde man den Prozess gestalten.

Bei der Gemeindeversammlung waren auch Pfarrer Wolfram A. Schrimpf und Höchstädts Bürgermeister Stephan Karg dabei. Es sei sehr wichtig, dass Kirche und Stadt im Austausch seien, sagte der Bürgermeister. Und Karg bestätigte: „Wir haben ein ganz gutes Miteinander.“