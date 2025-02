Unter dem Motto „Der wilde wilde Westen fängt in Hausen an“ startete der diesjährige Frauenbundball im voll besetzten Vereinsheim Hausen. Dementsprechend wimmelte es von Cowgirls und Indianersquaws auf der Tanzfläche. Es herrschte fröhliche Stimmung von Beginn an. Die beliebte Tanz- und Partyband "Dominos" eröffnete den Ball stimmungsvoll mit einer Tanz- und Schunkelrunde. Zur Einstimmung begrüßte, passend zum Motto, das Frauenbundteam seine Gäste aus nah und fern mit dem bekannten Schlager "Komm hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer". Wie immer zuverlässig vertrat OB-Stellvertreter Walter Fuchsluger die Stadt Dillingen. Zur Freude des Frauenbunds kamen Kaplan Wolfgang Ehrle und Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz von der Pfarreiengemeinschaft Dillingen zum Ball. Auch Bezirksvorsitzende Berni Leinweber-Wallner tanzte mit in den wilden Westen.

"Frauenpower" aus Wittislingen regte mit einem Elfentanz zum Nachdenken an

Den Einlagenreigen eröffneten die "Frauenpower" aus Wittislingen mit einem wunderschönen, fantasievollen und gerade in unserer jetzigen Zeit zum Nachdenken anregenden Elfentanz. Nach mehreren Tanzrunden hatte die Faschingsgesellschaft "Hallo Wach" ihren Auftritt. Wie immer ein Augenschmaus, bot sie tollen Gardetanz und die Showtanzgruppe führte furios ins Reich der Märchen. Wunderbar war auch der Prinzenwalzer. Hallo Wach-Orden wurden an Gerlinde Reinelt, für langjährige Treue im Frauenbund, Pastoralreferentin Maria-Anna Immerz und Vorstandschefin Rosi Kolmberger überreicht. Den krönenden Abschluss bildeten 18 junge Männer aus Fristingen/Kicklingen. Sie verzückten mit ihrem akrobatischen Tanz sämtliche Damen im Saal und ohne Zugabe wurden sie nicht verabschiedet. Im Saal und an der Bar herrschte ausgelassene Stimmung, denn die "Dominos" spielten fleißig Tanzrunde um Tanzrunde bis in den frühen Morgen. Alle waren begeistert und freuen sich schon auf den nächsten Frauenbundfasching