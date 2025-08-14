Der Gundelfinger Viktor Merenda erhält den Bundesverdienstorden

In einer feierlichen Zeremonie im Kleinen Saal des Kornhauses in Kempten wurde Viktor Merenda, der langjährige Vorsitzende des FC 1920 Gundelfingen und ehemalige Zweite Bürgermeister der Stadt Gundelfingen, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Ehrung wurde von Europaminister Eric Beißwenger überreicht. Mit dem Bundesverdienstorden würdigt die Bundesrepublik Deutschland das Lebenswerk außergewöhnlicher Bürgerinnen und Bürger, die als Vorbild für Engagement und ehrenamtliche Arbeit in der Gesellschaft steht.

Merenda, der sich laut Pressemitteilung mehr als fünf Jahrzehnte in den Dienst der Gemeinschaft stellte, wurde für seine herausragenden Verdienste im Sport sowie in der Kommunalpolitik geehrt. „Ein Hoch auf das Ehrenamt“, sagte der bayerische Europaminister in seiner Laudatio in Kempten. „Das Bundesverdienstkreuz ist eine der höchsten Anerkennungen, die die Bundesrepublik Deutschland vergeben kann. Viktor Merenda hat sich in jeder Funktion, die er übernommen hat, mit Hingabe und Leidenschaft für das Wohl seiner Mitmenschen eingesetzt.“

Der 1965 in den FC 1920 Gundelfingen eingetretene Merenda prägte den Verein über viele Jahrzehnte hinweg und führte ihn zu großen Erfolgen. Als Trainer und Funktionär in den verschiedenen Abteilungen – von Leichtathletik über Tennis bis hin zu Fußball – stellte er sein Fachwissen und seine Energie in den Dienst des Vereins. Mehr als 30 Jahre war er als Vorsitzender des FC Gundelfingen tätig, führte ihn wirtschaftlich und organisatorisch und war maßgeblich an der Sanierung und dem Ausbau der vereinseigenen Sportanlagen beteiligt.

Auch in der Kommunalpolitik hinterließ Merenda nachhaltige Spuren. Von 1990 bis 2020 war er Mitglied des Stadtrates der Stadt Gundelfingen und war von 2002 bis 2020 Zweiter Bürgermeister. Besonders hervorzuheben sei sein Engagement bei baulichen Investitionen wie der Suche nach einem neuen Standort für das Feuerwehrgerätehaus. Zusätzlich vertrat er die Interessen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger mehr als zehn Jahre im Kreistag des Landkreises Dillingen.

Gundelfinger wirkte bei der Schul-Evaluation mit

Darüber hinaus wirkte Merenda viele Jahre als Kassenprüfer der Sudetendeutschen Landsmannschaft, als Mitglied des Vorstands der Kolpingfamilie Gundelfingen sowie als ehrenamtlicher nicht schulischer Evaluator in der Schul-Evaluation. Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele (FW), der den Ausgezeichneten nach Kempten begleitete, zeigte sich stolz: „Viktor, niemand hat diese Auszeichnung mehr verdient als du. Du hast mit deiner Arbeit den Sport und die Kommunalpolitik in Gundelfingen über viele Jahrzehnte hinweg bereichert und entscheidend geprägt.“ (AZ)