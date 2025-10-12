Der heilige Simpert – ein wichtiger Fürsprecher für Kinder und Jugendliche

Liebe Leser und Leserinnen,

der Name des heiligen Simpert ist heute nicht mehr vielen vertraut – und doch war er eine Persönlichkeit, die unser Bistum geprägt hat. Der heilige Simpert, geboren 750 n. Chr., war von 778 bis 807 Bischof von Augsburg. Er stammte vermutlich aus einer alemannisch-bayerischen Adelsfamilie und soll ein Neffe Karls des Großen gewesen sein. Während seiner Amtszeit, die von Spannungen und Konflikten geprägt war, setzte er sich für den Wiederaufbau Augsburgs ein, reformierte das geistliche Leben, vereinte 802 die Diözesen Augsburg und Neuburg-Staffelsee und ließ den Dom fertigstellen sowie eine Domschule errichten.

Nun kann man sich die Frage stellen, welche Relevanz eine Person hat, deren Lebenswelt nur schwer mit unserer heutigen vergleichbar ist. Der heilige Simpert wird oft mit einem Wolf dargestellt, der ein Kind im Maul hält. Diese Darstellung geht auf eine Legende zurück, in der ein Kind von einem Wolf verschleppt worden sein soll. Durch das inständige Gebet des Heiligen soll der Wolf das Kind zurückgebracht haben.

Patron zahlreicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Bis heute ist Simpert Patron zahlreicher Einrichtungen für Kinder und Jugendliche: Er steht dem Kita-Zentrum St. Simpert vor, das über 430 katholische Kindertageseinrichtungen umfasst, und ist seit 2007 Patron der Augsburger Diözesanjugend.

Wenn wir heute auf Kinder und Jugendliche schauen, sehen wir: Sie leben in einer Welt, die sehr anders ist als zu Simperts Zeit – und doch bleiben manche Grunderfahrungen gleich. Kinder und Jugendliche tragen das Neue in sich, die Zukunft, das, was noch wachsen darf. Sie brauchen Schutz, Ermutigung, Orientierung und Räume, in denen sie ihren Glauben entdecken können. Sie brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen: Du bist wichtig, du bist wertvoll, Gott hat dich gewollt.

Der heilige Simpert ist für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Fürsprecher. Er weist uns immer wieder darauf hin, dass die Kirche ein Ort sein soll, an dem junge Menschen Schutz finden und wachsen können. Junge Menschen der heutigen Generation erleben oft von klein auf Druck – in Schule, Familie oder auch durch Medien. Wir dürfen diese Kinder und Jugendlichen daran erinnern, dass sie von Gott gewollt sind, Geschenke sind und das unabhängig davon, was sie leisten.

Der Heilige lädt ein, Kinder und Jugendliche zu fördern

Simpert lädt uns ein, Kinder und Jugendliche zu fördern, zu schützen und ihnen zu zeigen, dass sie geliebt sind. Er erinnert uns daran, die Freude, Unbeschwertheit und Träume der Kinder zu sehen – denn sie sind die Zukunft, die Neues bringt, und wir dürfen ihnen Raum für Wachstum und Entwicklung geben.

Tina Piterek,

Gemeindeassistentin der Pfarreingemeinschaft Dillingen