Der Höchstädter Manuel Knoll ist stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender

Künftig ist der Kreisverband Dillingen laut Pressemitteilung im engeren Vorstand des CSU-Bezirksverbands Schwaben stark vertreten. Als Bezirksvorsitzender wurde Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Erstmals seit Anton Dietrich stellt der CSU-Kreisverband Dillingen mit dem Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (Höchstädt) wieder einen stellvertretenden Bezirksvorsitzenden.

Julia Berchtold aus Gundelfingen ist künftig erste Schatzmeisterin

Eine weitere wichtige Führungsposition innerhalb der schwäbischen CSU übernahm Julia Berchtold aus Gundelfingen, die künftig erste Schatzmeisterin des Bezirksverbands ist. Mit Bundestagsabgeordneten und Staatssekretär Ulrich Lange, der als stellvertretender Bezirksvorsitzender wiedergewählt wurde, habe der Bundeswahlkreis großes Gewicht innerhalb der schwäbischen CSU, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Finninger Gemeinderätin Kristina Reicherzer wurde weiterhin als Beisitzerin in den Bezirksvorstand gewählt. Der Syrgensteiner Gemeinderat Ralf Kindelmann vertritt die Arbeitnehmer-Union (CSA) im Bezirksvorstand und Siegfried Nürnberg, der in diesen Tagen nach zehn Jahren sein Amt als JU-Kreisvorsitzender abgegeben hat, wird in der Rolle des Digitalbeauftragten im Vorstand kooptiert.

Knoll: „Starke personelle Präsenz im neuen Bezirksvorstand“

CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll sagt: „Unsere Region zeigt mit einer starken personellen Präsenz im neuen Bezirksvorstand, dass wir innerhalb der schwäbischen CSU eine bedeutende Rolle einnehmen.“ Die Beteiligung auf Bezirksebene ermögliche es, die Interessen der Region aktiv mitzugestalten und wichtige Impulse für die Zukunft zu setzen. (AZ)