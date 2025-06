Der Landkreis Dillingen schwitzt und feiert

Was für ein Sommerwochenende! Über die 30-Grad-Marke sind die Temperaturen am Samstag und Sonntag gestiegen. Da kam ein schattiges Plätzchen wie beim Parkfest der Stadtkapelle Lauingen im Luitpoldhain gerade recht.

Bürgermeisterin Katja Müller zapft das erste Fass Bier beim Parkfest an

Nach einem Umzug zapfte Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, assistiert vom Stadtkapellen-Vorsitzenden Thomas Schadl, mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier an. Unterstützung erhielt sie vom Landtagsabgeordneten Manuel Knoll, der sich ebenfalls unter die Gäste mischte.

Ein heißes Feierwochenende im Landkreis Dillingen

Nicht nur im Luitpoldhain feierten am Samstag und Sonntag jeweils Hunderte von Besuchern und Besucherinnen. Überall im Landkreis Dillingen gab es an diesem heißen Feierwochenende Feste – vom Countryfest in Fultenbach über die Hawaii-Party in Eppisburg bis zum Gartenfest in Blindheim.

Icon Vergrößern Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zapfte mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier beim Parkfest im Luitpoldhain an. Foto: Andre Kiener Icon Schließen Schließen Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zapfte mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier beim Parkfest im Luitpoldhain an. Foto: Andre Kiener