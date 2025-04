B16 Höchstädt: Der Lidl-Kreisverkehr wird in den Osterferien gesperrt

Der Ziegelei-Kreisverkehr – im Volksmund Lidl-Kreisel – am westlichen Ortseingang von Höchstädt im Zuge der Bundesstraße 16 ist ein wichtiger Verkehrsknoten, der täglich bis zu 16.000 Fahrzeugen befahren wird. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, hat die hohe Verkehrsbelastung den Kreisverkehr zwischenzeitlich spürbar geschädigt.

Bis zum Ende der Osterferien soll der Kreisverkehr wieder befahrbar sein

Der Kreisel müsse nun erneuert werden, um auch künftig eine verkehrssichere und leistungsfähige Abwicklung des Verkehrsaufkommens zu gewährleisten, teilt die Behörde mit. Das Staatliche Bauamt Krumbach wird daher mit Beginn der Osterferien den Ziegelei-Kreisverkehr sperren und durch die Baufirma Holl erneuern lassen. Bis zum Ende der Osterferien soll der Kreisverkehr wieder befahrbar sein.

Der Verkehr wird über Deisenhofen, Mörslingen und Donaualtheim umgeleitet

Während den Bauarbeiten wird der Verkehr auf der B 16 in beiden Fahrtrichtungen ab Höchstädt über Deisenhofen, Mörslingen und Donaualtheim zur Anschlussstelle Dillingen Mitte umgeleitet. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen sowie um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke. Nähere Informationen zur Sanierung will das Bauamt in der kommenden Woche bekannt gegeben. (AZ)