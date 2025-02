Jugend debattiert: „KI kann nicht für mich reden und den Finger in die Wunde legen“

Rhetorisches Talent, Selbstbewusstsein und Sachkenntnis sind am Donnerstag beim Regionalwettbewerb von „Jugend Debattiert“ am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium gefordert. Mehr als 40 Schülerinnen und Schüler aus Nordschwaben und Oberbayern nehmen teil, von Dillingen über Ingolstadt und Oettingen. In verschiedenen Streitpunkten – von der Erlaubnis von Pyrotechnik in Stadien bis zum Dialektunterricht an Schulen – geht es darum, die besten Argumente vorzutragen und die Gegenseite von sich zu überzeugen.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Regionalwettbewerb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis