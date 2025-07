Der Landkreis Dillingen wird wieder zur Kunstmeile

In eine lebendige Kunstmeile verwandelt sich der Landkreis Dillingen am Sonntag, 20. Juli. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler öffnen ihre Ateliers und laden ein, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihres Schaffens zu werfen. Interessierte können die inspirierenden Köpfe hinter den Werken entdecken und hautnah erfahren, wie aus Ideen faszinierende Kunst entsteht.

Besucher dürfen sich auf ein beeindruckendes Spektrum an künstlerischen Disziplinen freuen: von Malerei und filigraner Glaskunst über fesselnde Fotografie und kunstvolle Keramik bis hin zu detailreichen Mosaiken und beeindruckenden Skulpturen. Der Tag des offenen Ateliers ist laut Pressemitteilung des Vereins DLG – Kultur und Wir eine Chance, direkt mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen, ihre individuellen Arbeitsweisen kennenzulernen und Kunstwerke in einem unvergleichlichen Ambiente zu erleben.

Landrat Markus Müller hatte die Idee

Die Idee zu diesem besonderen Aktionstag stammt von Landrat Markus Müller. Es ist ihm laut Pressemitteilung ein Herzensanliegen, der vielfältigen Kunstszene des Landkreises eine gebührende Bühne zu bieten. Gemeinsam mit dem Verein DLG – Kultur und Wir wird dieser „Tag des offenen Ateliers“ nun bereits zum zweiten Mal organisiert. Landrat Müller schwärmt: „Unsere Künstlerinnen und Künstler gewähren am Tag des offenen Ateliers spannende Einblicke in ihre einzigartige Arbeit. Die Bandbreite der präsentierten Werke spricht für die Vielfältigkeit und Stärke der Kultur im Landkreis.“

Die Resonanz sei überwältigend. 29 Künstlerinnen und Künstler verteilen sich über den gesamten Landkreis und laden in ihre Ateliers oder Kreativräume ein. Besucher und Besucherinnen können diese Gelegenheit nutzen, um persönliche Gespräche zu führen, mehr über die Entstehungsprozesse zu erfahren und Kunstwerke direkt vor Ort in Augenschein zu nehmen. Um die Tour zu planen, gibt es einen Flyer mit allen Adressen der teilnehmenden Ateliers und den individuellen Öffnungszeiten an vielen öffentlichen Stellen. Weitere Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern sind auf der Homepage des Kulturvereins unter kulturundwir.de zu finden.

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr sind: Elvira Bertram, Fristingen; Alwins Kunststadel, Sonderheim; Brigitte Fuss und Jakob Krattinger, Lauingen; Ursula Geggerle-Lingg und Ulrich Lingg, Wertingen; Christian Hanke und Albertine Egerer, Holzheim; Birgit I. Hartl, Hohenreichen; Eva Maria Hoffmann, Dillingen; Roswitha Lenz, Blindheim; Indra Lössl, Dillingen; Atelier Barbara Wawi Mahler, Wertingen; J. Paul Menz, Lauingen; Sigrid Palinkas, Bachhagel; Ramon Pérez Cruz, Buttenwiesen; Atelier Hartmut Pfeuffer, Höchstädt; Michael Plohmann, Gundelfingen; Claudia Reining-Hopp, Wertingen; Künstlerhaus Lothar Schätzl, Dillingen; Sonja Schnürer, Gundelfingen; Ting Tan-Mayershofer, Unterthürheim; Gabi Willer und Angelika Bartl, Dillingen-Hausen; Helga Zobel, Geratshofen.

Die besondere Atmosphäre dieses Kunstfests genießen

Die Verantwortlichen des Kulturvereins für den Landkreis Dillingen freuen sich auf den Tag des offenen Ateliers. Gäste könnten sich inspirieren lassen und die besondere Atmosphäre dieses Kunstfestes genießen. (AZ)