Sie gehen der Leidenschaft für den Tanz nach

Der TSC Dillingen feiert sein zehnjähriges Bestehen und lädt auch im Jahr 2024 wieder ein zum Herbstball im Stadtsaal. Termin ist am Samstag, 19. Oktober, im Dillinger Stadtsaal.

„Mit dem hoffentlich auch 2025 stattfindenden Garnisonsball des Informationstechnikbataillons 292, dem Herbstball und dem Tanz in den Mai bestehen mittlerweile wunderbare Möglichkeiten für Tänzer in der Region, ihrer Leidenschaft in einem besonderen Rahmen nachzugehen“, sagt Vorsitzende Christina Stehle. Der Stadtsaal sei ein glanzvoller Ballsaal, der Kulturring Dillingen sorge für eine perfekte Organisation.

Erfahrungsgemäß könnte es noch Restkarten geben

Bereits zwei Wochen vor dem Jubiläumsball waren alle Tickets nahezu ausverkauft. „Es ist einfach fantastisch zu sehen, wie viele Menschen sich für unsere Bälle begeistern und bereits Monate vorab Karten reservieren“, freut sich der Vorstand des Tanzsportvereins. Erfahrungsgemäß gebe es immer noch Kartenrückläufe, nach Tickets könne deshalb telefonisch nachgefragt werden. Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das sowohl klassische Tänze als auch moderne Tanzstile umfasst. Verschiedene Tanzdarbietungen und Showeinlagen sind geplant.

Auch im Jubiläumsjahr wird nach Worten der Vorsitzenden ein besonderes Augenmerk auf die Zukunft des Tanzsports gelegt: Der Verein hat in diesem Jahr neue Kindergruppen ins Leben gerufen. Diese Gruppen bieten jungen Talenten im Alter von drei bis 14 Jahren die Möglichkeit, die Freude am Tanzen zu entdecken und erste Schritte auf dem Parkett zu wagen. „Das Tanzen fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch Teamgeist und Selbstbewusstsein“, betont die Trainerin der Kindergruppen. Dort sind noch einige Plätze frei.

Ein „aufregendes neues Angebot“ bietet der Verein in Kooperation mit der Volkshochschule Dillingen: West Coast Swing! Diese dynamische und vielseitige Tanzform kombiniert Elemente aus Swing, Blues und Salsa und bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tänzern die Möglichkeit, ihren persönlichen Stil auszudrücken. Weitere Informationen gibt es online unter www.tsc-dillingen.de. (AZ)