Der Trachtenverein "Edelweiß" Syrgenstein feiert 75. Geburtstag

Der Trachtenverein „Edelweiß“ Syrgenstein hat in der Bachtalhalle in Syrgenstein sein Jubiläum „75 Jahre Tradition, Kultur und Brauchtum“ gefeiert. Mit einer festlichen Zeremonie und zahlreichen Veranstaltungen wurde dieser Meilenstein gebührend gewürdigt.

Das dreiviertel Jahrhundert, das der Verein inzwischen hinter sich hat, ist nicht nur eine Geschichte der Bewahrung von Traditionen, sondern auch eine Reise durch die Weiterentwicklung und Anpassung an die moderne Zeit. Der Ursprung des Trachtenvereins geht zurück auf das Jahr 1950, als eine Gruppe heimatverbundener Menschen den Verein gründete. Bereits im Jahr darauf, 1951, fand der erste Heimatabend statt, bei dem der Verein seine kulturellen Aktivitäten ins Leben rief.

8000 Besucher kamen zur Feier des zehnjährigen Bestehens

Seitdem hat der Trachtenverein eine Vielzahl von Höhepunkten erlebt, darunter das zehnjährige Jubiläum 1960, das mit rund 8000 Besuchern gefeiert wurde. Mit der Gründung der Volkstanzgruppe 1989 und der Einweihung der Vereinsfahne im Jahr 1990 setzte der Verein Meilensteine, die auch in der heutigen Vereinsarbeit einen festen Platz haben. Ein weiteres Highlight war die Gründung der Schnalzergruppe 1996 sowie die Teilnahme an regionalen und überregionalen Festen wie der Auftritt auf der Alten Wiesn in München.

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war ein feierlicher Festgottesdienst, gefolgt von einem großen Festakt in der Bachtalhalle. Die Gäste konnten sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die Vielfalt des Vereinslebens widerspiegelte. Besonders in Erinnerung bleibt auch die Übergabe des Vereinsvorsitzes im vergangenen Jahr, als Adolf Rettenberger nach 33 Jahren die Führung an die junge Generation übergab.

Dieser Übergang in eine neue Ära markiert einen wichtigen Schritt für den Verein und unterstreicht die Kontinuität des Engagements und der Leidenschaft für die bayerische Tracht und das Brauchtum. „Die kommenden Jahre werden wir weiterhin mit Herzblut und Leidenschaft für die bayerische Tracht und das Brauchtum arbeiten“, so der Vorsitzende Holger Rettenberger.