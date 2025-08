Neue Personenunterführung am Dillinger Bahnhof ist geöffnet

Der barrierefreie Umbau des Dillinger Bahnhofs sollte bereits 2023 beginnen. Wegen Mängeln in der Planung hatte sich das Projekt allerdings verzögert. Nach dem Baubeginn Ende des vergangenen Jahres geht es nun aber zügig voran. Am Freitag meldet die Deutsche Bahn das Erreichen eines wichtigen Etappenziels bei der Verwirklichung des 20-Millionen-Euro-Projekts: Die neue Personenunterführung am Dillinger Bahnhof ist inzwischen für die Fahrgäste geöffnet. Das Projekt erreiche damit „einen wichtigen Meilenstein“, informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. „Ein zentrales Element des künftig vollständig barrierefreien Bahnhofs ist fertiggestellt.“

Ulrich Lange, Parlamentarischer Geschäftsführer im Bundesverkehrsministerium, zeigt sich zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten. „Mit großer Begeisterung blicke ich auf den heutigen Tag, der für den Bahnhof Dillingen einen entscheidenden Fortschritt bedeutet“, sagt der CSU-Politiker. Die neue Personenunterführung sorge für eine bessere Erreichbarkeit und mehr Barrierefreiheit. Er habe sich mit Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz bei der Regierung von Schwaben und dem Freistaat Bayern dafür starkgemacht. „Ich freue mich sehr, dass die Unterführung nun für Fahrgäste geöffnet ist“, teilt Lange mit.

Bei einer Standard-Ausführung hätte es keinen kompletten Durchstich gegeben

Rathauschef Frank Kunz erinnert daran, dass die Stadt mit ihren beiden großen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung – Regens Wagner und Lebenshilfe – über viele Jahre hinweg den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs gefordert habe. „Besonders wichtig war uns dabei, dass es auch weiterhin einen für Fußgänger und Radfahrer nutzbaren Durchstich in Richtung Norden gibt, und der Durchgang nicht bereits wie bei einer Standard-Ausführung in der Gleismitte enden würde“, erläutert Kunz. Mit Unterstützung Langes und des Freistaats Bayern sei nun der Durchstich in Richtung Norden, der allein etwa fünf Millionen Euro kostet, hergestellt. Das Land Bayern übernimmt dabei rund 90 Prozent der Kosten. Kunz freut sich über die Öffnung: „Für unsere Stadt und alle Menschen, die auf eine barrierefreie Erreichbarkeit angewiesen sind, sind das hervorragende Neuigkeiten.“

Ende des Jahres soll der Umbau des Dillinger Bahnhofs abgeschlossen sein

DB-Projektleiter Elie Al Nawwar weist darauf hin, dass der Umbau am Bahnhof Dillingen Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Das Bahnfahren werde so für viele Menschen deutlich leichter und bequemer. „Egal ob Rollstuhlfahrerin, Familie mit Kinderwagen oder Fahrgäste mit Rädern: In Dillingen kommen ab Ende des Jahres alle barrierefrei in den Zug“, verspricht Al Nawwar.

Neben der Personenunterführung, die noch Aufzüge erhält, baut die Deutsche Bahn die bestehenden Bahnsteige zurück und errichtet zwei neue Bahnsteige mit einer Höhe von 55 Zentimetern, einer modernen Ausstattung und einem taktilen Blindenleitsystem. Der Bahnsteig an Gleis 2/3 erhält eine neue Überdachung, der Bahnsteig an Gleis 1 ein Wetterschutzhaus, erläutert der Projektleiter. Ein modernes Informations- und Wegeleitsystem werde den Fahrgästen künftig die Orientierung erleichtern.

Bis zur Fertigstellung des Projekts Ende 2025 müssten sich Fahrgäste allerdings auf baubedingte Einschränkungen und Umwege einstellen. Der Zugang zur neuen Unterführung sei zunächst nur provisorisch, der Mittelbahnsteig nicht mehr barrierefrei erreichbar. Und die Fahrradstellplätze stehen nach Worten des DB-Projektleiters vorübergehend nicht mehr zur Verfügung. Die Stadt Dillingen, so Al Nawwar, werde im Anschluss an den Umbau eine neue Fahrrad-Abstellanlage errichten. (mit AZ)