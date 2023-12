Puppen-Ausstellung bringt Kartei-Spende

Die Glötterin Elfriede Günther unterstützt Leserhilfswerk mit 1390 Euro.

Drei Wochen hat es gedauert, bis Elfriede Günther aus Glött ihre Puppen in voller Pracht im Gundelfinger Bleichestadl dekoriert hatte. Pünktlich zum Gundelfinger Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende war die Ausstellung dann auch fertig. Günther freut sich, dass die Gundelfinger ihr beim Aufbau keinen Druck gemacht haben. Schließlich sollte für die Besucherinnen und Besucher alles perfekt sein. Anstelle einer Eintrittsgebühr erbat die Glötterin Spenden für unser Leserhilfswerk Kartei der Not. Ein paar Puppen hat sie, wenn auch schweren Herzens, für diesen Zweck auch verkaufen können, sagt sie. Rund 1390 Euro sind zusammengekommen. Doch nicht nur das. Günther berichtet, dass die Besucher begeistert waren von der Ausstellung. "Einer meinte sogar: Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn jetzt vor Ihnen ziehen", sagt Günther.

Bürgermeister Nägele dankt Elfriede Günther für ihren Einsatz

Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele dankte Elfriede Günther nochmals für die einzigartige Porzellanpuppen-Ausstellung im Bleichestadel. Der Rathauschef zeigte sich ebenfalls erfreut über das rege Besucherinteresse und die Höhe der Spenden für die „Kartei der Not“. (chbru)