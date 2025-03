Die Arbeitslosenquote sinkt im Landkreis Dillingen

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Dillingen im März 2025 gesunken, teilt die Arbeitsagentur Donauwörth mit. 1761 Menschen waren in der Region arbeitslos gemeldet, 80 Personen weniger (minus 4,3 Prozent) als im Februar, aber 117 Personen beziehungsweise 7,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,1 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,9 Prozent.

Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, fasst die aktuelle Situation wie folgt zusammen: „Trotz der aktuell zunehmenden konjunkturellen und strukturellen Herausforderungen bleibt der Arbeitsmarkt im Landkreis relativ robust.“ Die Auswirkungen der konjunkturellen Eintrübung zeigen sich ihren Worten zufolge vor allem in den Beschäftigtenzahlen. „In den letzten Jahren konnten wir uns in jedem Quartal (im Vergleich zum Vorjahresquartal) über eine Steigerung freuen“, so Königsberger. Nun liegen die aktuellsten Zahlen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vom September 2024 vor. Im gesamten Agenturbezirk sank die Beschäftigung um 0,8 Prozentpunkte. Am ungünstigsten war die Entwicklung in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie und im Verarbeitenden Gewerbe. Hier zeigt sich laut Pressemitteilung, dass sich die Beschäftigung nicht in jedem Landkreis gleich entwickelt. In den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm sank sie im Vergleich zum Vorjahr. Andererseits nahm sie in den Landkreisen Donau-Ries und Günzburg erfreulicherweise sogar zu. Die aktuelle Nachfrage nach neuen Arbeits- und Fachkräften sei dennoch weiterhin auf einem hohen Niveau.

Von 584 erwerbsfähigen Menschen aus der Ukraine sind 163 arbeitslos

Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im März 584 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 163 arbeitslos. Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 772 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

405 Ausbildungs- und duale Studienplätze sind aktuell frei

Im Landkreis Dillingen an der Donau waren bis März insgesamt 502 Interessierte als Bewerber und Bewerberinnen für eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium bei der Berufsberatung gemeldet, darunter befanden sich 122 Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die regionalen Unternehmen haben bisher 742 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet (98 Stellen beziehungsweise 15,2 Prozent mehr als vor einem Jahr). Aktuell sind 405 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei, vor allem in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Kaufmann/-frau - Büromanagement, Medizinische/r Fachangestellte/r und Zimmerer/Zimmerin. (AZ)