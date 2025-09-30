Die Arbeitslosigkeit steigt im Landkreis Dillingen erneut leicht

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Dillingen im September erneut leicht gestiegen. 1817 Menschen waren nach Angaben der Donauwörther Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet, 26 Personen mehr (1,5 Prozent) als im August und 96 Personen beziehungsweise 5,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,2 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr waren es noch 3,0 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1006 Personen, beim Jobcenter (SGB II) waren 811 Arbeitslose registriert. Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 502 Menschen arbeitslos. 479 Personen wiederum beendeten ihre Arbeitslosigkeit.

Unternehmen im Kreis Dillingen melden 112 freie Stellen

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 112 Stellen wurden im September neu gemeldet (19 weniger als im Vormonat und zwölf weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen: Altenpflege, Metallbau, spanenden Metallbearbeitung, Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Verkauf, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Schweiß- und Verbindungstechnik, Büro- und Sekretariatskräfte und Zimmerei. Aktuell befinden sich damit 724 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt bei 34.376

Ende März 2025 belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf 34.376. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Abnahme um 251 oder 0,7 Prozent. Finale Zahlen zum Ausbildungsmarkt 2024/2025 stehen laut Pressemitteilung erst im kommenden Monat fest. (AZ)