Badeseen im Landkreis Dillingen: Die beliebtesten Seen im Überblick

Der Lauinger Auwaldsee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Er und zwei weitere Seen im Landkreis werden öfter beprobt. Die anderen Seen waren heuer bislang ein Mal an der Reihe.

Plus Der Landkreis Dillingen hat unzählige Badeseen. Aber haben auch alle eine gute Wasserqualität? Das ist das Ergebnis und ein Überblick wo die Seen zu finden sind.

Von Simone Bronnhuber und Cordula Homann

See oder Freibad? An Auswahl für Bademöglichkeiten im Landkreis Dillingen mangelt es auf jeden Fall nicht. Die einen bevorzugen das Schwimmen im Becken, die anderen lieben den See. Aber wie sauber sind die Badeseen im Landkreis Dillingen eigentlich? Ist die Wasserqualität gut genug? Regelmäßig testet das Dillinger Landratsamt bestimmte Badeseen im Landkreis. Das sind der Lauinger Auwaldsee, der Gartner- und der Wünschsee, sogenannte EU-Badeseen. Alle drei wurden Anfang und Ende Mai sowie zuletzt Ende Juni beprobt.

