Die Blindheimerin Aemiliana Hitzelberger betrieb schon in den 70ern Catering

Als Aemiliana Hitzelberger, die damals noch Kapfer hieß, am 15. Juli 1925 in Blindheim das Licht der Welt erblickte, da schien sich Deutschland von den Folgen des Ersten Weltkriegs ein wenig zu erholen. Paul von Hindenburg war kurz zuvor im April zum Reichspräsidenten gewählt worden. Die große Politik tangierte jedoch die Menschen in Blindheim, wenn überhaupt, nur am Rande. So auch die Familie Kapfer mit ihren fünf Kindern. Für sie stand mit ihrer Landwirtschaft und einem Wirtshaus im Ort die Sorge um die Ernährung ihrer Kinder im Vordergrund.

Die kleine Aemiliana wuchs dennoch sehr behütet auf und besuchte die Volksschule in Blindheim. Nach dem Abschluss wechselte sie in die Klosterschule nach Kaufbeuren. Dort lernte sie alles, was eine junge Frau zur damaligen Zeit brauchte. Aemiliana Kapfer interessierte sich besonders für das Kochen. Mit 16 Jahren kehrte sie in ihr Elternhaus zurück und brachte ihre erlernten Fähigkeiten im Haus und Hof sowie im Wirtshaus ein.

Ein Soldat hatte Aemiliana nicht vergessen

Zu dieser Zeit seien auch kurz Soldaten in Blindheim stationiert gewesen, berichtet die Jubilarin. Unter ihnen war ein fescher junger Mann, Josef Hitzelberger, der aus dem Zweiten Weltkrieg unbeschadet zurückkam. „Er hatte mich nicht vergessen“, sagt Aemiliana. Nachdem er im Jahr 1948 aus der Gefangenschaft in Südfrankreich zurückgekehrt war, gab sich das Paar im Juni 1951 das Jawort. „Ich wechselte anschließend meinen Wohnort von Blindheim zu meinem Mann nach München, der dort an verantwortlicher Stelle als kaufmännischer Mitarbeiter in einer großen Münchner Baufirma arbeitete“, erzählt Aemiliana Hitzelberger.

1957 wurde Tochter Renate geboren. Gegen Ende der 1960er Jahre begann Hitzelberger mit einer Freundin, bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten und Berufsjubiläen in den Häusern der gehobenen Gesellschaft in München als Köchin vor Ort das Festessen zuzubereiten. „Wir arbeiteten bis Mitte der 70er Jahre als Vorläufer dessen, was später mit dem Wort Catering bezeichnet wurde“, erläutert die Jubilarin.

1984 kehrte das Ehepaar Hitzelberger zurück nach Blindheim

1984 kehrte das Ehepaar Hitzelberger zurück nach Blindheim, baute dort ein eigenes Haus und genoss den glücklichen Ruhestand. Aemiliana Hitzelberger engagierte sich ehrenamtlich im Frauenbund und im Heimatverein Blindheim. 2004 übernahm sie auch die häusliche Pflege ihres Ehemannes, der 2012 im Alter von 92 Jahren starb. Ab dieser Zeit lebte zunächst an den Wochenenden auch Tochter Renate Kruschin, die 1984 in München geheiratet hatte, bei ihrer Mutter in Blindheim. Vor ein paar Jahren zog sie ganz hierher, um ihre Mama im Alter zu unterstützen.

Freute sich im Vorfeld auf eine große Feier: Die Blindheimerin Aemiliana Hitzelberger, geborene Kapfer, wird am Dienstag 100 Jahre alt. Foto: Horst von Weitershausen

Seit April des Jahres lebt Aemiliana Hitzelberger nun im Awo-Seniorenheim in Höchstädt, wo auch ihr 100. Geburtstag an diesem Dienstag gefeiert wird. Tochter Renate, die aus privaten Gründen den Wohnsitz wechseln musste, ist voll des Lobes über die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt. „Ich weiß, dass es meiner Mutter hier im Awo-Seniorenheim sehr gut geht“, sagt sie. Und sie besuche ihre Mutter, sooft es gehe. Mit einem Lächeln bestätigt die Jubilarin ihre Tochter und freut sich schon im Vorfeld auf die große Feier.