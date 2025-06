Die Chirurgie am Dillinger Kreiskrankenhaus stellt sich neu auf

Die Kreisklinik Dillingen stellt laut Pressemitteilung „die Weichen für eine zukunftsorientierte und patientennahe chirurgische Versorgung“: Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung werden die Abteilungen Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie sowie Unfall- und orthopädische Chirurgie unter einer gemeinsamen Leitung zusammengeführt.

Zum neuen Leiter der fusionierten chirurgischen Fachbereiche konnte nach Angaben der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ein renommierter Professor mit umfassender operativer und praktischer Erfahrung berufen werden: Prof. Dr. Rainer Isenmann. Damit starte bereits zum 1. Juli 2025 ein nicht nur in seinem Fach der Allgemein- und Viszeralchirurgie bekannter, äußerst erfahrener Arzt. Seine Behandlungsschwerpunkte liegen als Chirurg in der operativen und konservativen Therapie von Erkrankungen der Verdauungsorgane sowie der Schilddrüse, der operativen Behandlung von Bauchwandbrüchen sowie insbesondere im Fachgebiet der Proktologie. Besonderen Wert legt der neue Chefarzt auf Operationsverfahren in der sogenannten Schlüssellochtechnik: Die Vorteile für die Patienten sind laut Professor Isenmann die geringeren postoperativen Schmerzen und die schnellere Erholung im Vergleich zu den meisten konventionellen Operationen.

Die Zukunft der Chirurgie am Standort Dillingen liege in der Spezialisierung

Isenmann sagt, wohin die Reise der Chirurgie der Kreisklinik Dillingen unter seiner Leitung gehen soll: „Die Anforderungen an eine moderne chirurgische Versorgung verändern sich rasant – nicht zuletzt durch das Krankenhausversorgungs-Verbesserungsgesetz (KHVVG). Unsere Aufgabe ist es, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.“ Die Zukunft der Chirurgie am Standort Dillingen liege in der Spezialisierung, der interdisziplinären Zusammenarbeit und der konsequenten Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung – „immer mit dem Patientenwohl im Mittelpunkt“, wie der Professor erläutert. Er freue sich, das medizinische Angebot weiter zu optimieren – im engen Schulterschluss mit den Fachabteilungen der Kreiskliniken.

Dr. Isenmann betont: „Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig, damit wir als Kreiskliniken die Bürgerinnen und Bürger, trotz notwendiger Veränderungen, mit Fokus auf Menschlichkeit und Qualität im Landkreis Dillingen versorgen können.“ Das umfasse das gesamte Spektrum in den Bereichen Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, Gefäß- und Thoraxchirurgie sowie Unfall- und orthopädische Chirurgie. Mit Blick auf den demografischen Wandel bedeute dies zunehmend die Versorgung insbesonderer älterer Menschen. „Bewährtes wird fortgesetzt und mit Blick auf den Versorgungsverbund Nordschwaben werden wir uns auf die bestmögliche Grundversorgung über Landkreisgrenzen hinweg ausrichten“, erläutert der Mediziner. Neben seiner klinischen Tätigkeit werde Isenmann weiterhin seinen Lehrauftrag wahrnehmen und damit die akademische Ausrichtung des Hauses als Lehrkrankenhaus mit Aus-, Fort- und Weiterbildung für den ärztlichen Dienst stärken.

Trotz seiner vielfältigen organisatorischen Aufgaben stünden für den Professor die Patientinnen und Patienten an erster Stelle. „Mir ist besonders wichtig, dass wir die Menschen in der Region auf höchstem medizinischem Niveau versorgen – wohnortnah, sicher und menschlich“, sagt Isenmann. Chirurgie soll seinen Worten zufolge „nicht nur fachlich exzellent sein, sondern muss auch vertrauensvoll und nahbar bleiben. Dafür möchte ich mich mit meinem Team jeden Tag einsetzen.“

Die Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, Sonja Greschner, sagt: „Mit dieser personellen und strukturellen Neuausrichtung schaffen wir die Grundlage für eine moderne, interdisziplinär abgestimmte Chirurgie, die sich an den Vorgaben des Krankenhausversorgungs-Verbesserungsgesetzes (KHVVG) orientiert.“ Gleichzeitig werde gemeinsam mit Professor Isenmann die sektorenübergreifende Zusammenarbeit gestärkt, insbesondere mit dem Medizinischen Versorgungszentrum DLG MVZ gGmbH.

Der bisherige Chefarzt Dr. Xaver Kapfer verstärkt weiter das ärztliche Team

Markus Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken, heißt Dr. Isenmann in der Riege der Chefärzte willkommen. „Die Chirurgie profitiert von einer soliden Ausgangsbasis. Unter der neuen Leitung gilt es, gemeinsam die fachliche Expertise und Motivation fortzuführen“, betont Müller. Mit Effizienz und Qualität im täglichen Arbeiten sowie mit klaren, gut organisierten Strukturen müsse die weitere Entwicklung vorangebracht werden. „Eine individuelle, wohnortnahe Versorgung ist unser Anspruch“, sagt der Landrat. Besonders freue es ihn, „dass Dr. Xaver Kapfer im Zuge der Nachfolgeregelung das ärztliche Team weiter mit seiner Expertise und Erfahrung verstärken wird“. Wie der bisherige Chefarzt auf Anfrage unserer Redaktion erläutert, mache er weiter. „Ich helfe gerne weiter mit“, sagt der 67-Jährige.

Die Kreisklinik Dillingen unterstreicht mit diesem Schritt, wie es in der Pressemitteilung heißt, ihren Anspruch, „als leistungsfähiger und moderner Gesundheitsstandort in der Region zu agieren“. Patientinnen und Patienten könnten von kurzen Wegen, hoher Fachkompetenz und einer „optimalen medizinischen Betreuung auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung“ profitieren. (AZ)