Den „Meilenstein Fachabitur“ an der Dillinger Bona-FOS erreicht

Mit einem abwechslungsreichen Programm wurden die diesjährigen Fachabiturienten der Dillinger St.-Bonaventura-Fachoberschule entlassen. Im Abschlussgottesdienst, der von Sanja Hack mit den Absolventen mit viel Liebe vorbereitet wurde, beleuchtete Stadtpfarrer Harald Heinrich verschiedene Aspekte des Glücks. Er wies die frisch gebackenen 23 Fachabiturienten darauf hin, dass dauerhafte Zufriedenheit wichtiger sei als kurzes Glück und bat sie, dass sie ihren Schulabschluss dazu nutzen mögen, dass auch andere Menschen glücklich werden.

Den Festakt im Klostergarten der Franziskanerinnen umrahmte ein Musiker-Trio, bestehend aus dem Schulleiter der FOS, Oliver Stahl, Filip Marius und der Sängerin Miriam Galonska. Schwester Edith erinnerte in ihrer Ansprache an die Tradition der Schule, die vor 250 Jahren in Dillingen von den Franziskanerinnen gegründet wurde. Danach hieß der Schulleiter Stahl alle Gäste willkommen.

Landrat Müller hofft, dass die Abiturienten dem Kreis Dillingen erhalten bleiben

Landrat Markus Müller sagte zu den Absolventen und Absolventinnen, dass ihnen niemand mehr den Meilenstein des Fachabiturs nehmen könne. Er bat die Schülerinnen und Schüler, dass sie nach ihrem Studium oder ihrer Ausbildung unbedingt wieder in den Landkreis zurückkehren mögen.

Die Absolventen an der Bonaventura-Fachoberschule Moritz Ahle (Schwenningen), Arthur Basner (Dillingen), Diana Basner (Dillingen), Katja Blei (Gundelfingen), Maya Burgmeier (Dillingen), Julian Egelhofer (Dillingen), Elias Grimme (Dillingen), Samuel Hartmann (Dillingen), Dominik Heißler (Lutzingen), Luca Heißler (Dillingen), Marc Hollerweger (Wertingen), Sophie Kohlmann (Dillingen), Alexander Mayr (Lutzingen), Luca Nettel (Bissingen), Robert Ott (Dillingen), Kim Padberg (Dillingen-Hausen), Emilia Panaite (Dillingen), Erik Rieger (Schretzheim), Elena Schabert (Schabringen), Sebastian Schein (Reutern), Luna Schön (Höchstädt), Elia Schrank (Welden), Lukas Wagner (Holzheim).

Im Anschluss dankte Oberbürgermeister Frank Kunz allen Verantwortlichen, insbesondere dem Schulwerk, für die geleistete Arbeit. Er wies darauf hin, dass in den gerade herrschenden schwierigen und unruhigen Zeiten ein klarer Verstand das wichtigste Werkzeug sei, mit dem die Absolventen fürs Leben und für die Zukunft gut gerüstet seien.

Luna Schön erreicht die Traumnote 1,0

Im Anschluss überreichte er den Jahrgangsbesten einen Silberbarren der Stadt Dillingen. Dieser wurde dieses Jahr im Wirtschaftszweig an Luna Schön mit einer Traumnote von 1,0 und im Technikzweig an Dominik Heißler mit einem Notenschnitt von 1,8 übergeben.

Stellevertretend für die Schüler bedankte sich anschließend Schülersprecher Erik Rieger bei der gesamten Schulfamilie für die vergangenen zwei Jahre, die viel zu schnell vergangen seien und viele schöne Erinnerungen geschaffen hätten. Auch der Elternbeirat gratulierte den Schülerinnen und Schülern zum bestandenen Fachabitur. Das Fachabitur sei das „Ticket für die Zukunft“ und ein Zeichen dafür, dass die Schüler nun das Zeug dazu haben, ihre eigenen Wege zu gehen.

Die stellvertretende Schulleiterin Susanne Seifert dankte für das Vertrauen, das die Schülerinnen und Schüler der Schule entgegengebracht haben, und für ihr Mitwirken an der Gestaltung des Schulalltags. Auch sie forderte die Absolventen auf, ihre eigenen Wege zu gehen und sich nicht von Fehlern und Rückschlägen entmutigen zu lassen. „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Diesen Satz von Franz Kafka gab sie ihnen mit auf ihren weiteren Lebensweg. Zum Höhepunkt und Abschluss der Feier wurde den Schülerinnen und Schülern ihr Fachabiturzeugnis überreicht.