Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Die erste inklusive Sportgruppe im Landkreis Dillingen: Wie Marion Höpfner Puzzl-i gründete

Lauingen

Die erste inklusive Sportgruppe im Landkreis Dillingen: Wie Marion Höpfner Puzzl-i gründete

Weil es keine Sportgruppe für ihre Tochter gibt, gründet die Lauingerin selbst eine: für Kinder mit und ohne Behinderung. Über Inklusion und Zugehörigkeit.
Von Julia Motschmann
    • |
    • |
    • |
    Als erste inklusive Sportgruppe im Landkreis Dillingen erhielt Puzzl-i das Siegel „Erlebte Inklusive Sportgruppe“ sowie eine finanzielle Förderung. (Hinten, von links) die Trainerinnen Carolin, Marion, Sandy und Yvonne sowie Nicola Rochelt von BVS Bayern und TV-Lauingen-Vorstand Martin Rehm.
    Als erste inklusive Sportgruppe im Landkreis Dillingen erhielt Puzzl-i das Siegel „Erlebte Inklusive Sportgruppe“ sowie eine finanzielle Förderung. (Hinten, von links) die Trainerinnen Carolin, Marion, Sandy und Yvonne sowie Nicola Rochelt von BVS Bayern und TV-Lauingen-Vorstand Martin Rehm. Foto: privat

    Marion Höpfner aus Lauingen hat drei Kinder. Ihre jüngere Tochter Jana kann nicht frei laufen und stehen. Daher geht sie am Rollator oder nutzt einen Rollstuhl. Als Familie machten sie trotzdem immer alles, was andere Familien auch machten. Sogar Wanderungen seien nie ein Problem gewesen, erzählt Höpfner. Als die Siebenjährige aber verkündete, wie ihre große Schwester im Verein turnen zu wollen, stand die Lauingerin vor einer Herausforderung. „Mein erster Gedanke war: Das geht nicht – aber irgendwie hat's mich dann nicht losgelassen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden