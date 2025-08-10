Die erste inklusive Sportgruppe im Landkreis Dillingen: Wie Marion Höpfner Puzzl-i gründete

Marion Höpfner aus Lauingen hat drei Kinder. Ihre jüngere Tochter Jana kann nicht frei laufen und stehen. Daher geht sie am Rollator oder nutzt einen Rollstuhl. Als Familie machten sie trotzdem immer alles, was andere Familien auch machten. Sogar Wanderungen seien nie ein Problem gewesen, erzählt Höpfner. Als die Siebenjährige aber verkündete, wie ihre große Schwester im Verein turnen zu wollen, stand die Lauingerin vor einer Herausforderung. „Mein erster Gedanke war: Das geht nicht – aber irgendwie hat's mich dann nicht losgelassen.“
Lauingen
