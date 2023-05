Die Hoffnung, dass Gott uns schützt

Das christliche Wort: Haunsheims Pfarrerin Stephanie Kastner denkt über die Geborgenheit als menschliches Grundbedürfnis nach.

Was ist denn nun wieder los? Vor meinem Fenster, in den Büschen ringsherum, kreischen die Spatzen und Meisen in den höchsten Tönen. Zieht der Mäusebussard mal wieder über den Dächern und Gärten seine Kreise? Oder tigert eine Katze erwartungsfroh durch ihr Revier? Wehe dem Vogel, der sich dann nicht schnell genug in Sicherheit bringt und Vogelfutter wird, bevor er recht „piep“ sagen kann. Kurze Zeit später hat sich der Aufruhr im Garten wieder gelegt, sodass ich mich wieder der Arbeit zuwenden kann.

Geborgenheit ist ein menschliches Grundbedürfnis

Einige Stunden später falle ich erschöpft auf das Sofa, ziehe die Beine nach und bin fertig mit der Welt. Eine Tasse Tee, ein paarmal tief durchatmen, etwas ganz anderes hören oder lesen, zur Ruhe kommen. Nach einem anstrengenden, lauten Arbeitstag bin ich froh, mich zurückziehen zu können. Geborgenheit ist ein menschliches (und tierisches) Grundbedürfnis, das sich zum Beispiel ausdrückt in dem Bild vom Nest. „Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.“ heißt es im 84. Psalm.

Dass Gott uns schützt und uns bei sich Zuflucht finden lässt: Das ist meine Hoffnung: für mich und für all die Menschen, die bedroht sind von allen Seiten. Für die, die von ihrer Arbeit aufgefressen werden und sich aus den Fängen der Arbeit nicht mehr retten können. Es ist meine Hoffnung für diejenigen, deren Häuser und Wohnungen zerbombt und verbrannt sind; für die, die sich nur notdürftig gegen Kälte und Nässe schützen können. Hoffnung für die, die von Land zu Land fliehen und für die, die im eigenen Zuhause nicht sicher sein können vor Gewalt.

Der Zuspruch Gottes ist es, der unserer Hoffnung ein Zuhause gibt

Sicherlich: Es ist nur eine schmale, kleine Hoffnung, die es schwer hat in dieser Welt von „Fressen und gefressen werden“. Umso mehr brauche ich diesen Zuspruch Gottes, dass er unserer Hoffnung ein Zuhause gibt. Er beschützt sie und macht sie stark, damit ihr Flügel wachsen und sie durchkommt.

Ihre Pfarrerin

Stephanie Kastner, Haunsheim