Schulabschluss in Dillingen: „Wir brauchen euch!“

Die Abschlussfeier an der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule begann für die 90 Schülerinnen und Schüler mit einem feierlichen Gottesdienst in der Studienkirche. Das Motto war: „Auf zu neuen Ufern“. Die Kernaussage lautete, dass das Boot der Zukunft nicht immer in sanften Gewässern unterwegs sein werde und dass Jesus auch in den Stürmen des Lebens bei uns sei.

Im Stadtsaal fand im Anschluss die Ehrung der Schulbesten, die Übergabe der Zeugnisse sowie der Tanzkursabschluss statt. Melanie Steigerwald eröffnete den Abend am Flügel mit „I like the way you kiss me“. Rektor Markus Reutter verwies auf die positive Lernatmosphäre sowie auf das durch Wertschätzung und Wohlwollen getragene Lernklima. „Was also bleibt, ist ein Gefühl gut begleitet worden zu sein, als Basis für den Schritt hinaus in die weitere berufliche oder schulische Zukunft.“ Als Erinnerung blieben die Beziehungen der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie zu ihren Lehrkräften.

OB Frank Kunz überreicht Silberbarren der Stadt Dillingen

Oberbürgermeister Frank Kunz überreichte Silberbarren als Auszeichnungen der Stadt an die Jahrgangsbesten, die sich auch über Gutscheine der Schule freuen durften. Die besten Schüler der Regelklassen waren Karina Bauer und Hannah Schweyer (9a), Desislava Stoycheva (9b), Valentin Müller (9c) und Melanie Steigerwald (9d), wobei Desislava Stoycheva mit der Gesamtnote von 1,2 die Schulbeste war. Den Mittleren Schulabschluss erwarben 20 Schüler der Klasse 10M, aus der drei Schüler den Schnitt von 1,6 hatten. Dies waren Julius Fischer, Jason Kloster und Tobias Langenmair.

Kunz hob das hohe Engagement der Lehrerinnen und Lehrer hervor. Er wünschte den Schülerinnen und Schülern für die Zukunft nur das Beste mit den Worten: „Wir brauchen euch!“ Elternbeiratsvorsitzende Natalie Riediger verwies darauf, dass das Lernen ein Privileg sei, um ein Leben lang sein Wissen und seinen Horizont zu erweitern. Im Namen des Elternbeirats wünschte sie den Absolventinnen und Absolventen alles Gute auf ihrem Lebensweg. Sie bedankte sich auch bei ihrer Stellvertreterin Manuela Baur, die aus dem Elternbeirat ausscheidet: „Wir waren ein super Team.“

Nach „Yesterday“, am Saxofon von Andrij Liakh interpretiert, hielten die Schülersprecher Oranus Malekzada und Elias Torno einen humorvollen Rückblick auf ihre Schulzeit, „dieses nervige Ding, das viel zu früh am Morgen losgeht.“ Dies änderte sich im Abschlussjahr, als „Gespräche intensiver und bedeutungsvoller wurden und selbst die Lehrer wie echte Menschen wirkten“. Sie dankten den Lehrkräften und ihren Eltern vor allem für deren Geduld, „fürs Mutmachen, fürs Mitlernen, für den Rückenwind.“ Eine Bilderreise spiegelte gemeinsame Erlebnisse und Highlights der vergangenen Jahre wider. Die Fotos entstanden auf Klassenfahrten, Exkursionen, während Praktika oder bei einer Vielzahl gemeinsamer Aktivitäten.

20 Schüler der M-Zweiges erreichen den mittleren Bildungsabschluss

Das Ganze in Zahlen: 57 Schüler aus vier Regelklassen, von denen 39 den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule erreichten und 20 Schüler des M-Zweiges den mittleren Bildungsabschluss der Mittelschule. Weitere 19 Schüler aus der 9. Jahrgangsstufe des Mittlere-Reife-Zuges erwarben ebenfalls den QA. Mit der Tanzeinlage „Bye, Bye, Bye“ verabschiedete sich die Tanz-AG unter Leitung von Eugenia Fedrizzi von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Die große Bolognese eröffnete den Abschlussball, bei dem die unter den Lehrkräften Anja Fechner und Jochen Ruf erlernten Tanzschritte gezeigt wurden.