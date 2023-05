Die Jünger merken zunächst gar nicht, dass sie vom Heiligen Geist infiziert sind

Das christliche Wort: Diakon Xaver Käser empfiehlt, mal in die Gesichter von Fußballfans zu schauen, wenn ein Tor für ihre Elf fällt.

Am Ostertag tritt Jesus in die Mitte seiner Jünger, haucht sie an und sagt: „Empfangt den Heiligen Geist!“ Anhauchen? Der traut sich was! Anhauchen haben wir uns seit Corona abgewöhnt, weil da ansteckende Aerosole durch die Luft gewirbelt werden. Aber genau das passiert: Jesus infiziert am Ostertag seine Jünger mit dem Heiligen Geist.

Aus dem verängstigten Häuflein werden mutige Zeugen

Nur von Symptomen dieser Infektion berichtet uns die Bibel nichts. Die Jünger merken anscheinend gar nicht, dass sie infiziert sind. Es braucht erst 50 Tage später, am Pfingsttag, Sturm und Feuer, dass sich Symptome zeigen und aus dem verängstigten Häuflein mutige Zeugen werden.

Diakon Xaver Käser Foto: Horst von Weitershausen

Wir werden am Sonntag wieder in Liedern und Gebeten um das Kommen des Heiligen Geistes bitten. Das ist eigentlich überflüssig, denn wir haben ihn doch schon. Wir alle sind bei unserer Firmung beziehungsweise Konfirmation mit dem Heiligen Geist infiziert worden.

Um Sturm und Feuer bitten

Doch viele zeigen keine Symptome und merken gar nicht, dass sie infiziert sind. Wir müssen um Sturm und Feuer bitten, dass die Infektion Wirkung zeigt und aus unserer verunsicherten Christenschar mutige Zeugen werden.

Die Mienen der Christen in der Kirche sind oft ernst

Wenn Sie Begeisterung sehen wollen, dann schauen Sie bei der Sportschau doch mal in die Gesichter der Fans, wenn ein Tor fällt! Und dann vergleichen Sie das mit den ersten Mienen, mit denen in unserer Kirche „Freu dich, erlöste Christenheit“ gesungen wird!

Lesen Sie dazu auch

Sturm und Feuer wünscht Ihnen

Xaver Käser, Diakon in Dillingen