Die Polizei meldet fünf Fälle von Unfallflucht im Landkreis Dillingen

Gleich fünf Fälle von Unfallflucht im Landkreis Dillingen hat die Polizei am Mittwoch unserer Redaktion gemeldet. In Gundelfingen hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr in der Brenzer Straße einen schwarzen 1er-BMW angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ dabei einen Sachschaden an der Stoßstange hinten links in Höhe von etwa 500 Euro.

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis