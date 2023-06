Diakon Georg Steinmetz denkt in seinem christlichen Wort über Artikel 1 unseres Grundgesetzes nach.

Liebe Leserin und lieber Leser,

das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt in Artikel 1 die Unantastbarkeit der Menschenwürde als Grundrecht fest:

Abs.1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Die Würde ist allen Menschen allein durch ihr Sein gegeben. Wir alle sind Ebenbilder Gottes. „Und Gott sah, dass es gut war, was er geschaffen hat!“ lesen wir in der Bibel. Wenn wir diesen ersten Absatz des Art.1 GG ernst nehmen und danach leben, dann wird die Würde an uns, durch uns und bei allen Menschen sichtbar.

Abs.2: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ Die Menschenrechte, in vielen Ländern (und auch hier) oftmals missachtet, sind Grundlage für Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt. Wie gehen wir mit Menschen aus anderen Ländern um? In ihren Herkunftsländern, die durch uns an Rohstoffen und durch billige Arbeitskräfte von uns ausgebeutet werden? Wie gehen wir hier mit ihnen um? Was gönnen wir ihnen an Lohn und Unterkunft, die hier auf den Feldern, in den Häusern, auf den Fernstraßen und auf dem Bau für unseren Wohlstand arbeiten? Wie gehen wir mit Menschen um, die wir anwerben, da wir für viele Arbeiten hier selbst keine Arbeitskräfte mehr finden? Sind wir ehrlich zu Menschen, die auf den Philippinen, in Brasilien und vielen Ländern der Erde angeworben werden? Wie gehen wir mit Menschen auf der Flucht um, die vor den EU-Außengrenzen aus tiefster Not und unter Einsatz ihres Lebens gestrandet sind? Behandeln und betrachten wir diese Frauen, Männer und Kinder als Kriminelle, die in Lager gesperrt werden müssen?

Diakon Georg Steinmetz. Foto: Horst von Weitershausen

Abs.3: „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“ Sind unsere Gesetze, die vollziehenden Institutionen und die Rechtsprechung, die das Arbeitsrecht, das Bleiberecht, das Asylrecht und weiteres regeln, konform mit dem, was der gesamte erste Artikel des Grundgesetzes regelt?

Der Artikel 1 des Grundgesetzes ist ein ewiges Gesetz, das heißt es darf nicht verändert werden. Die unantastbare Würde ist Dreh- und Angelpunkt unserer Gesellschaft und Grundlage für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben. Alles, was dem widerspricht, muss umgehend korrigiert werden! Mit Art.1 haben wir eine Grundlage für gelingendes Leben, ohne in Armut zu fallen, ohne Angst vor Krieg, Überfällen und Ausbeutung. Damit tragen wir auch Verantwortung für die gesamte Welt, uns einzusetzen, dass überall gutes Leben möglich wird und niemand unter uns leidet.

Stehen wir hinter dem, was unsere Verfassung regelt, ohne Wenn und Aber?

Die Königsfiguren von Diakon Ralf Knoblauch (Bonn) sind Zeichen der Würde aller Menschen, egal wo sie auf der Welt leben. Königinnen und Könige sind weltweit als Botschafter und Botschafterinnen der Würde unterwegs. Sinnbildlich steht auf diesem Foto der auferstandene Christus mit ausgebreiteten Armen hinter diesem König der Würde. Er stärkt uns in unserem Ringen um Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Glauben wir’s? Wir werden uns wundern, was passiert, wenn wir’s glauben!

Bleiben Sie behütet!

Georg Steinmetz, Diakon Pfarreiengemeinschaft Günzburg und Betriebsseelsorger aus Lauingen