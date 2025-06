Die Zahl der Badeunfälle im Landkreis Dillingen ist niedrig – doch bleibt das so?

Was am vergangenen Wochenende am Gundelfinger Gartnersee passiert ist, lässt sich nur als unglaublich tragisch beschreiben. Ein junger Mann springt in den See und wird bewusstlos aus dem Wasser gezogen. Später stirbt er im Krankenhaus. Zugleich war der Vorfall Teil eines traurigen Rekords: Die DLRG hat deutschlandweit an einem Wochenende 15 tödliche Badeunfälle gezählt. Einer davon in Gundelfingen. Laut den Wasserrettern von DLRG und Wasserwacht kommt es im Landkreis Dillingen nur selten zu Badeunfällen, noch seltener zu tödlichen. Zugleich beklagen sie, dass immer mehr Kinder nur schlecht schwimmen können.

In Lauingen unterstützen Ehrenamtliche den Schwimmunterricht, mit Erfolg

Die Region verfügt über zig Seen, an denen sich die Sommerhitze besser ertragen lässt. Wenn Schwimmen also irgendwo als Grundvoraussetzung gelten kann, dann hier. Und doch gibt es viel zu viele Kinder, die nicht ordentlich schwimmen können. Die Schulen können das nicht richten, schon allein weil die Lehrkräfte nicht mit ins Wasser dürfen. Die Kurse, die die ehrenamtlichen Wasserretter anbieten, sind auch seit Jahren voll. Aktuell müssen Kinder laut dem DLRG-Kreisvorsitzenden Christian Mack ein Jahr (!) warten. Und dann sind einige Hallenbäder im Landkreis auch noch in bedauernswertem Zustand. Das Wertinger Bad ist seit nunmehr drei Jahren dicht, die Sanierung läuft immerhin, in Gundelfingen wird ebenfalls saniert, voraussichtlich bis Oktober 2026. Anderswo werden die Öffnungszeiten der Bäder reduziert, in Lauingen wurden zuletzt Plastiksäcke an der Decke aufgespannt, um heruntertropfendes Wasser aufzuhalten. Attraktive Bäder sehen anders aus.

Dass zwei Bäder inzwischen, nach Jahren der Verwahrlosung, saniert werden, ist die gute Nachricht. Doch könnte man viel mehr tun, damit Kinder Schwimmen lernen können und die Zahl der Badeunfälle auch in Zukunft niedrig bleibt. Da lohnt sich übrigens der Blick nach Lauingen, wo Ehrenamtliche den Schwimmunterricht der Grundschule unterstützen. Und das mit großem Erfolg. Vielleicht ein Modell für den ganzen Landkreis?