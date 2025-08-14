Langeweile? Diese Ausflugsziele erreichen Sie vom Landkreis Dillingen aus in weniger als einer Stunde

Die Sommerferien haben begonnen. Ob für einen spannenden Tagesausflug mit den Kindern, ein gemeinsames Naturerlebnis oder eine kleine Entdeckungstour – die Region rund um den Landkreis Dillingen hält für jeden Geschmack das passende Ausflugsziel bereit. Wir haben dieses Mal für kleine Ausflüge beeindruckende Landschaften, spannende Kulturangebote und zahlreiche Aktivitäten gesucht, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern. Und dieses Mal sollten die Touren aus dem Landkreis, der selbst viele schöne Ausflugsziele bereithält, herausführen. Voraussetzung für die Auflistung: Diese familienfreundlichen Ausflugsziele sollten in weniger als einer Stunde erreichbar sein. Wir haben dabei bei der Routenplanung einen Radius um Dillingen gezogen. Hier eine Auswahl:

Limesmuseum Aalen: Das Limesmuseum ist eines der ältesten Römermuseen und informiert über das Leben am Limes. Besucher können außerdem im Römerpark ein ehemaliges Reiterkastell begehen, Entfernung: 58 Kilometer, Familienkarte: 13,50 Euro.

Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ Aalen: Das Besucherbergwegwerk und der Heilstollen sind bei Aalen-Wasseralfingen zu finden. Bis 1939 wurde dort Erz abgebaut. Die Entfernung (Erzhäusle 1) beträgt 64 Kilometer. In der Saison (ab 29. März) gibt es täglich Führungen. Die große Führung kostet für einen Erwachsenen 18,50 Euro, für Kinder von vier bis 17 Jahren 13,50 Euro. Familienkarten (etwa zwei Erwachsene, zwei Kinder) gibt es laut Webseite ab 53,57 Euro.

Römische Thermen: Die Thermen in Weißenburg zählen zu den am besten erhaltenen und bedeutendsten Thermenanlagen in Süddeutschland, Entfernung: 69 Kilometer, Familienkarte: 8 Euro.

Icon vergrößern Wie ein Biberbau funktioniert, das wird an einer Brenz-Erlebnisstation im Eselsburger Tal erklärt. Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wie ein Biberbau funktioniert, das wird an einer Brenz-Erlebnisstation im Eselsburger Tal erklärt. Foto: Berthold Veh

Burg Harburg: Die Burg im Donau-Ries-Kreis ist eine der größten, ältesten und am besten erhaltenen Burganlagen Süddeutschlands. In der Anlage gibt es einen Biergarten, Entfernung: 35 Kilometer, Erwachsene ab 17 Jahren: 3,50 Euro (plus 5 Euro für eine Führung), Kinder 3 bis 16 Jahre: 2,50 Euro (plus 2,50 Euro für eine Führung).

Harburger Märchenweg: Auf dem etwa drei Kilometer langen Märchenweg durch die Stadt und um die Burg gibt es jedes Jahr neue Geschichten, Fabeln und Sagengestalten zu entdecken, Entfernung: 35 Kilometer, Eintritt frei.

Icon vergrößern Viel zu entdecken gibt es auf der Wanderung von der Burgruine Niederhaus zu Hochhaus (Foto). Foto: Berthold Veh Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Viel zu entdecken gibt es auf der Wanderung von der Burgruine Niederhaus zu Hochhaus (Foto). Foto: Berthold Veh

Burgruinen Niederhaus und Hochhaus: Schöne Wanderung im Kartäusertal bei Ederheim (Donau-Ries-Kreis), bei der es gerade mit Kindern viel zu entdecken gibt. Entfernung: 34 Kilometer.

Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen: Immer einen Besuch wert ist die mittelalterliche Stadt Nördlingen (an Mariä Himmelfahrt sind die Geschäfte geöffnet). Neben dem Rieskratermuseum ist das Bayerische Eisenbahnmuseum (Am Hohen Weg 6a) ein Magnet. Von Mai bis September hat das Eisenbahnmuseum (Entfernung 37 Kilometer) jeweils von Dienstag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt, Kinder (5-14 Jahre) vier Euro.

Altmühltherme Treuchtlingen: Neben Wellness gibt es hier das Familien- und Aktivbad zum Austoben, Entfernung: 60 Kilometer, Familien-Tagestages: 22,50 Euro.

Pädagogischer Wasserspielplatz Monheim: Viele Quellen und kleine Wasserläufe sowie jede Menge Wasserspaß bietet der Wasserspielplatz in Monheim, Entfernung: 45 Kilometer, Nutzung ist kostenlos.

Icon vergrößern Burg Katzenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Burg Katzenstein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Burg Katzenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Burg Katzenstein

Burg Katzenstein in Dischingen: Eine Stauferburg aus dem 12. Jahrhundert kann man in Dischingen besuchen, Entfernung: 23 Kilometer, Familien-Tageskarte (Zwei Erwachsene mit drei Kindern): 24 Euro.

Steiff-Museum in Giengen: Die Tiere und Spielzeuge von Margarete Steiff gibt es in Giengen zu bestaunen, Entfernung: 26 Kilometer, Familienkarte (zwei Erwachsene und deren Kinder bis 17 Jahre): 30 Euro.

Eselsburger Tal: Einen Ausflug wert ist das Eselsburger Tal bei Herbrechtingen mit der bizarren Felsformation der Steinernen Jungfrauen. An einem „Bernz-Erlebnisort“ ist ein Biberbau nachgestellt. Herrlich ist auch die Wanderung zur Spitzbubenhöhle und zur Burgruine Falkenstein. Entfernung: 30 Kilometer.

Legoland in Günzburg: Der Freizeitpark im Nachbarlandkreis lockt jährlich etwa 1,6 Millionen Besucher und Besucherinnen an. Entfernung: 30 Kilometer. Der reguläre Eintrittspreis in der Hauptsaison beträgt für Kinder (zwei bis elf Jahre) 58 Euro, ab zwölf Jahren sind es 64 Euro. Auf der Webseite legoland.de können günstigere Angebote gebucht werden.

Icon vergrößern Nashörner zählen zu den Attraktionen im Augsburger Zoo. Foto: Bernhard Weizenegger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nashörner zählen zu den Attraktionen im Augsburger Zoo. Foto: Bernhard Weizenegger

Augsburger Zoo: Mit Kindern ist der Augsburger Zoo (Brehmplatz 1) immer eine Reise wert. Entfernung: 54 Kilometer. Besondere Attraktionen sind das Elefantenhaus, das Afrika-Panorama mit Giraffen, Nashörnern, Straußen und Zebras. Für Buben und Mädchen gibt es einen Abenteuerspielplatz und einen Streichelzoo. Der Eintritt für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 15 Uhr, Kinder von drei bis 15 Jahren zahlen 7,50 Euro. Unter Dreijährige haben freien Eintritt. Es gibt auch eine Familien-Sparkarte (sechs Kinder, vier Erwachsene) für 82,50 Euro.

Alle Angaben stammen von den entsprechenden Einrichtungen. Sie sind ohne Gewähr. Die Distanz ist von Dillingen aus gerechnet. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.