Wenn die Biene mit dem Kapitän tanzt, dann ist Fasching Dillingen

Beim Ball der Begegnung wird in Dillingen gelacht, getanzt und gestaunt. Die Faschingsfreunde haben ein buntes Programm organisiert.

Wenn sich der Dillinger Stadtsaal in eine einzige, lange Polonaise-Schlange verwandelt, der Oberbürgermeister eine knallpinke Lockenperücke trägt und die Biene Maja mit dem Schiffskapitän tanzt, dann ist Ball der Begegnung. Auch am vergangenen Samstag hatten die Dillinger Faschingsfreunde zum traditionellen Inklusions-Ball geladen. Gleich mit den ersten südamerikanischen Klängen der Tanzband „Dominos“ füllte die Tanzfläche ein kunterbuntes Faschingstreiben, noch bevor Moderatorin und Hofmarschallin Tanja Leins die zahlreich erschienenen Gäste begrüßte.

Auftritte der Dillinger Lebenshilfe und der Hallo Wach

Währenddessen herrschte im Foyer schon Aufregung – die Dillinger Finken warteten auf ihren Einsatz. Für den Einmarsch von Prinzessin Lara I. in ihrem funkelnden Ballkleid und Prinz Jakob I. erhob sich das Publikum von seinen Plätzen. Die kleinen Tollitäten belohnten das Publikum mit einem romantischen Prinzenwalzer und einer stürmischen Zugabe. Für die kleine Prinzessin war es gleich ein dreifacher Auftritt: Sie unterstützte nicht nur die zwölf Gardemädchen bei ihrem Tanz, sondern auch den Showtanz, der fantasievoll in die Welt von Walt Disney eintauchte. Auch die Lebenshilfe hatte sich ein Disney-Motiv ausgesucht: Der „König der Löwen“ bat zur Audienz, begleitet von Giraffen, Elefanten und Zebras, die zu den Musical-Hits „Circle of Life“ und „Hakuna Matata“ über die Tanzfläche trabten.

10 Bilder Ein bunter Abend beim Ball der Begegnung in Dillingen Foto: Miriam Probst

Ohne eine Zugabe konnte keine der zahlreichen Einlagen von der Bühne, so auch nicht die „Hallo Wach“ aus Donaualtheim, für die der Ball der Begegnung ihr erster Auswärtstermin in der diesjährigen Faschingssaison war. Sie hatte nicht nur ihre Garde und das große Prinzenpaar dabei, sondern auch ihren großen Showtanz und ihre Teenies. Während der große Showtanz peppig die Hits des Jahres 1983 aufs Parkett legte, entführten die Teenies nicht minder fetzig zu den wilden Amazonen.

Gäste aus Harthausen und Syrgenstein

„Candyland“ hieß es beim Besuch der Showtanzgruppe und Garde des Carnevals-Clubs Harthausen aus Burgau. Zu „Lollipop“ und „A Little Party Never Killed Nobody“ wirbelten die Showtänzerinnen über die Bühne. Die vereinsinterne Inklusionsgruppe besuchte dagegen die Party-Insel Mallorca und beeindruckte vor allem dadurch, dass sie ihren Tanz in Badelatschen absolvierte. Zwischen den Einlagen luden die „Dominos“ die Ballbesucher immer wieder zu Polonaisen, Tanz- und Schunkelrunden ein und erfüllten den Ballbesuchern nahezu jeden Musikwunsch.

Der kleine Showtanz der Dillinger Finken hat einen tollen Tanz einstudiert. Foto: Miriam Probst

Den krönenden Abschluss des offiziellen Programms bildeten die Syrgensteiner Hüttagoischd’r mit ihren Trommeln und Schalmeien. Deren Auftritt fieberten die Ballbesucher wie jedes Jahr entgegen und beklatschten den „Sternenhimmel“ und „Major Tom“ begeistert, bevor die „Dominos“ die Tanzfläche für die restlichen Abendstunden komplett übernahmen.

