1,2 Promille Alkohol am Sonntagmorgen: Dillinger erwartet nun Anzeige

Die Polizei hat den 41-Jährigen am Sonntag kontrolliert und die Weiterfahrt gestoppt.

Am Sonntagvormittag wurde ein 41-Jähriger aus dem Raum Dillingen auf einem Supermarktparkplatz in der Großen Allee in Dillingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten hierbei Anzeichen für einen vorausgegangenen Alkoholkonsum fest und führten einen Atemalkoholtest durch.

Führerschein wurde sichergestellt

Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

