1,4 Promille Alkohol: Dillinger Polizei stoppt Autofahrer

Der Mann wird in Dillingen aufgehalten. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen kontrollierten in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen einen 40-jährigen Autofahrer. Nachdem die Beamten bei dem Autofahrer Alkoholgeruch festgestellt hatten und bei diesem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, untersagten sie ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen Fahrzeugschlüssel ab.

Eine Blutentnahme angeordnet

Des Weiteren ordneten die Polizisten gegen den 40-Jährigen eine Blutentnahme an, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)

