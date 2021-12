1,5 Promille und Drogen dabei: Polizei erwischt Mann in Dillingen

45-Jähriger wird von Polizei in Dillingen kontrolliert. Er leistet heftigen Widerstand gegen Arzt.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen unterzog einen 45-jährigen Mofa-Fahrer am Freitag gegen 15.35 Uhr in der Altheimer Straße in Dillingen einer Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille. Zudem stand der 45-Jährige offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Bei der Blutprobe leistet der Mann Widerstand

Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mofa-Fahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel auf, die sie sicherstellten. Dem 45-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Abnahme der Blutprobe durch einen Arzt leistete der 45-Jährige Widerstand, so steht es im Polizeibericht.

Strafverfahren wegen Trunkenheit

Die Beamten mussten gegen ihn unmittelbaren Zwang anwenden, damit der Arzt die Blutentnahme durchführen konnte. Gegen den 45-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. (pol)

