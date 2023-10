1,6 Promille: Dillinger Polizei stoppt Alkoholfahrt

Ein Mann ist deutlich alkoholisiert in Dillingen mit dem Auto gefahren und gerät in eine Polizeikontrolle.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen kontrollierte am Mittwoch gegen 20.25 Uhr in der Großen Allee in Dillingen einen 31-jährigen Autofahrer. Nachdem die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten und ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von 1,6 Promille ergab, untersagten sie ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Der 31-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)